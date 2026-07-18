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Công an khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý nếu điện thoại xuất hiện tin nhắn này

| | Kinh tế số

Các đối tượng lừa đảo giả danh thông báo phạt nguội qua tin nhắn SMS chứa đường link giả mạo để đánh cắp thông tin ngân hàng, mã OTP và chiếm đoạt tài sản, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đang sử dụng hình thức gửi tin nhắn SMS hàng loạt với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu người nhận truy cập vào đường link để tra cứu và nộp phạt.

Xuất hiện chiêu trò lừa đảo "phạt nguội" qua tin nhắn SMS

Để tạo lòng tin, chúng sử dụng các tên miền giả mạo có chứa những từ khóa dễ gây nhầm lẫn như "csgt", "bocongan", khiến nhiều người lầm tưởng là trang thông tin chính thức của cơ quan chức năng.

Theo cảnh báo, mục đích của các tin nhắn này là dụ người dùng nhấp vào đường link và thực hiện theo hướng dẫn. Khi đó, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc âm thầm cài đặt mã độc vào điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link được gửi từ số điện thoại lạ hoặc không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dưới mọi hình thức. Khi có nhu cầu kiểm tra thông tin phạt nguội, người dân nên sử dụng ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh chính thống của cơ quan chức năng.

Đồng thời, người dân cần chủ động chặn các số điện thoại nghi vấn, báo cáo tin nhắn rác trên thiết bị di động và nâng cao cảnh giác trước mọi tin nhắn chứa đường link lạ nhằm tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Nam An

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
công an

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