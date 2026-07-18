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Bùng nổ ngành sản xuất chip tại Trung Quốc

| | Kinh tế số

Bùng nổ ngành sản xuất chip tại Trung Quốc

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mỗi ngày Trung Quốc sản xuất hơn 1,5 tỷ con chip bán dẫn.

Tính trong nửa đầu năm, tổng sản lượng chip bán dẫn của nước này đạt gần 280 tỷ sản phẩm, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự phát triển của các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Ngoài bán dẫn, Trung Quốc cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp xanh với sản lượng pin lithium-ion, thiết bị điện hạt nhân và máy phát thủy điện tăng mạnh.

Triển vọng của ngành bán dẫn cũng được đánh giá tích cực. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) nhận định chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn vẫn chưa đạt đỉnh, đồng thời dự báo nhu cầu đối với chip hiệu năng cao sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất đến năm 2027 nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo BoK, động lực tăng trưởng hiện nay chủ yếu đến từ các khoản đầu tư dài hạn vào hạ tầng AI và sự cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ trong việc mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI tạo sinh.

Khác với các chu kỳ trước vốn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu tiêu dùng điện tử, nhu cầu chip lần này được dẫn dắt bởi đầu tư của doanh nghiệp, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn.

Theo Ban Thời sự

Thời báo VTV

Từ Khóa:
chip

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