Nhật Bản xây dựng hạ tầng AI quốc gia

Ảnh minh họa (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Bản sẽ hợp tác với hãng công nghệ Nvidia của Mỹ và công ty AI Noetra để xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới dành cho AI vật lý.

Phát biểu tại Tokyo ngày 16/7, Tổng Giám đốc Nvidia Jensen Huang cho biết dự án được triển khai cùng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Mục đích là thúc đẩy phát triển AI vật lý, công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo.

Dự kiến Nvidia sẽ cung cấp hệ thống tính toán và nền tảng AI toàn diện cho dự án, trong khi công ty AI Noetra dự kiến khởi công vào tháng 4/2027 và đưa hạ tầng vào vận hành từ tháng 6/2028.

AI vật lý là công nghệ giúp robot và các hệ thống tự động có khả năng nhận biết, suy luận và tương tác với môi trường thực, mở ra nhiều ứng dụng trong sản xuất và các ngành công nghiệp thông minh.



