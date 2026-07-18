Hà Nội lập 5 tổ công tác tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội tạo nền tảng cho quản lý đất đai hiện đại. Ảnh: Sở NN&MT Hà Nội

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang triển khai việc thành lập 5 tổ công tác nhằm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các địa phương và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn thành phố.

Đây là nhiệm vụ cụ thể hóa Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai.

Theo phân công, 5 tổ công tác do các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc các phòng chức năng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và đại diện lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố.

Bám sát địa bàn, xử lý vướng mắc từ cơ sở

Điểm đáng chú ý là các tổ công tác không chỉ thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo mà sẽ trực tiếp, thường xuyên xuống từng xã, phường để theo dõi tiến độ, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp xử lý những khó khăn phát sinh.

Theo danh sách phân công, 5 tổ phụ trách tổng cộng 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Mỗi tổ được giao một nhóm địa bàn cụ thể, bảo đảm bao quát từ khu vực đô thị trung tâm, các địa bàn mới phát triển đến những xã có diện tích rộng, khối lượng hồ sơ đất đai lớn.

Tổ công tác số 1 phụ trách 27 xã, phường, trong đó có Hoài Đức, An Khánh, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và Sơn Tây. Tổ số 2 theo dõi 22 địa bàn thuộc các khu vực Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Gia Lâm, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Thanh Oai.

Ảnh: Sở NN&MT Hà Nội

Tổ số 3 được giao 25 xã, phường thuộc các khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm, Mỹ Đức và Chương Mỹ. Tổ số 4 phụ trách 26 địa bàn, gồm Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ và khu vực Hòa Lạc. Tổ số 5 theo dõi 26 xã, phường thuộc Ba Vì, Thường Tín, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Long Biên.

Việc phân chia theo địa bàn được kỳ vọng giúp cơ quan chuyên môn nắm bắt sát hơn tình hình thực tế, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và xử lý từng nhóm vướng mắc. Qua đó, những vấn đề liên quan đến hồ sơ, dữ liệu, kỹ thuật đo đạc hoặc phối hợp giữa các đơn vị có thể được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng tồn đọng kéo dài.

Tạo nền tảng cho quản lý đất đai hiện đại

Theo quyết định, tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Các tổ phó có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, trực tiếp chỉ đạo những nội dung được giao và tổng hợp kết quả thực hiện.

Các thành viên phải tham gia ý kiến đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng đối với các nội dung chuyên môn; đồng thời chịu trách nhiệm về những đề xuất, tham mưu thuộc lĩnh vực được phân công. Tổ công tác số 1 được giao làm đầu mối tổng hợp kết quả hoạt động của cả 5 tổ để báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Các tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đến hết tháng 8/2026. Khoảng thời gian này được xác định là giai đoạn cần tập trung cao độ để thúc đẩy tiến độ, chuẩn hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng dữ liệu đất đai tại các địa phương.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn có ý nghĩa trực tiếp đối với người dân và doanh nghiệp. Dữ liệu đầy đủ, chính xác và được liên thông sẽ tạo thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận, thực hiện nghĩa vụ tài chính và khai thác thông tin đất đai.

Thông qua 5 tổ công tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường trách nhiệm phối hợp, đưa cán bộ chuyên môn đến gần địa bàn hơn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch và hiện đại của Thủ đô.

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