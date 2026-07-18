Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ được đăng cai một sự kiện tầm cỡ quốc tế

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế

Vào ngày 17/7, trong khuôn khổ Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UNESCO, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (IRCAI), Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu và Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (ICAIRE) và Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) tổ chức Lễ phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027 (Vietnam Artificial Intelligence Olympiad – VAIO 2027).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập và khẳng định vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng những học sinh xuất sắc về toán học, khoa học máy tính, lập trình và trí tuệ nhân tạo để đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad – IAIO 2027), đồng thời thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao và chuẩn bị tổ chức thành công IAIO 2027 lần đầu tiên tại Việt Nam.

Việc Việt Nam phát động VAIO 2027 và đăng cai IAIO 2027 không chỉ là một hoạt động giáo dục dành cho học sinh, mà còn là dấu mốc khẳng định quyết tâm xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong khu vực.

VAIO 2027 được tổ chức nhằm tạo môi trường học thuật cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước phát triển tư duy tính toán, năng lực lập trình, khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn. Thông qua các vòng thi, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những học sinh có thành tích xuất sắc để tiếp tục đào tạo chuyên sâu và thành lập đội tuyển quốc gia tham dự IAIO 2027.

Theo kế hoạch, Vòng Sơ khảo quốc gia dự kiến diễn ra ngày 18/10/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước, trong khi Vòng Chung kết quốc gia dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/01/2027. Điều lệ, nội dung thi, điều kiện đăng ký và các yêu cầu chuyên môn sẽ được Ban Tổ chức công bố trong thời gian tới. Không chỉ hướng tới thành tích thi đấu, VAIO còn là môi trường nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, tinh thần sáng tạo, tư duy đổi mới và năng lực nghiên cứu của thế hệ trẻ, tạo nền tảng để hình thành đội ngũ chuyên gia AI trong tương lai.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) là sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh phổ thông trên toàn thế giới, được khởi xướng bởi Giáo sư John Shawe-Taylor, Chủ tịch IAIO và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (IRCAI). Tại IAIO 2026 tổ chức ở Ljubljana (Slovenia), đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 02 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng, khẳng định tiềm năng của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực AI.

Theo kế hoạch, IAIO 2027 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 25/02 đến 02/3/2027, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam và cũng là lần đầu tiên khu vực Đông Nam Á đăng cai kỳ thi quốc tế này, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng AI toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UNESCO, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (IRCAI), Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu và Đạo đức Trí tuệ nhân tạo (ICAIRE) và Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) tổ chức Lễ phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2027 (Vietnam Artificial Intelligence Olympiad – VAIO 2027).

Huy động hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để phát triển nguồn nhân lực AI

Công tác chuẩn bị IAIO 2027 được triển khai với sự phối hợp của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA), cùng sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, cũng như sự đồng hành của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức quốc tế.

Với lợi thế là trung tâm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC sẽ tiếp tục huy động mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, các trường đại học và đối tác quốc tế tham gia đào tạo, cố vấn, nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn và tổ chức kỳ thi; qua đó gắn kết hoạt động phát hiện tài năng với đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của nền kinh tế.

VAIO 2027 và IAIO 2027 được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ các công nghệ chiến lược là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành công nghệ nền tảng, tạo ra những thay đổi sâu rộng trong sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội; vì vậy việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ có năng lực AI ngay từ bậc phổ thông có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước.

Thông qua VAIO và IAIO, Việt Nam hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển nhân tài AI xuyên suốt từ giáo dục phổ thông, đại học, nghiên cứu đến doanh nghiệp, góp phần hình thành đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia AI trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng để Việt Nam làm chủ các công nghệ chiến lược, trong đó trí tuệ nhân tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng. VAIO 2027 không chỉ là một kỳ thi học thuật nhằm phát hiện những học sinh xuất sắc, mà còn là một cấu phần trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài AI của Việt Nam, kết nối giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo".

"Thông qua chương trình này, NIC mong muốn cùng các đối tác trong nước và quốc tế tạo dựng môi trường để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, tiếp cận tri thức tiên tiến, từng bước làm chủ công nghệ và trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho sự phát triển của các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực", đại diện NIC nhấn mạnh.