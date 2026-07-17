BoK dự báo nhu cầu chip AI duy trì cao đến năm 2027

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) nhận định chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn vẫn chưa đạt đỉnh, đồng thời dự báo nhu cầu đối với chip hiệu năng cao sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất đến năm 2027 nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong báo cáo công bố mới đây, BoK bác bỏ nhận định cho rằng chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn đang bước vào giai đoạn suy giảm. Thay vào đó, ngân hàng trung ương cho rằng thị trường hiện đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung hơn là dư cung.

Theo BoK, động lực tăng trưởng hiện nay chủ yếu đến từ các khoản đầu tư dài hạn vào hạ tầng AI và sự cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ trong việc mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI tạo sinh. Khác với các chu kỳ trước vốn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu tiêu dùng điện tử, nhu cầu chip lần này được dẫn dắt bởi đầu tư của doanh nghiệp, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn.

BoK cũng lưu ý việc sản xuất chip hiệu năng cao đòi hỏi công nghệ rất phức tạp, khiến năng lực mở rộng nguồn cung trong ngắn hạn còn hạn chế. Điều này sẽ tiếp tục duy trì tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu trên thị trường.

Trên cơ sở đó, BoK dự báo nhu cầu đối với chip AI sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2027, qua đó bác bỏ quan điểm cho rằng ngành bán dẫn đã bước vào giai đoạn đạt đỉnh của chu kỳ tăng trưởng.