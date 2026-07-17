Tăng tới 94% tỷ lệ mua hàng: Công nghệ AI có đủ sức thay thế phòng thử đồ?

Trong kỷ nguyên số hóa ngành bán lẻ, ranh giới giữa trải nghiệm mua sắm trực tuyến (online) và trực tiếp (offline) đang ngày càng mờ nhạt. Sự bùng nổ của các công nghệ thử đồ ảo (Virtual Try-On - VTO) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo tăng cường (AR) đã mở ra một chương mới cho ngành thời trang thế giới.

Với khả năng giả lập trang phục lên cơ thể người dùng chỉ qua vài thao tác chạm trên màn hình, công nghệ này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất tiện của việc mua sắm truyền thống.

Thế nhưng, liệu những thuật toán thông minh có thể hoàn toàn khai tử các phòng thử đồ truyền thống, nơi vốn được coi là "thánh đường" quyết định hành vi mua sắm của khách hàng bấy lâu nay? Câu trả lời không đơn giản chỉ nằm ở những con số công nghệ, mà còn nằm ở những giá trị trải nghiệm không thể số hóa.

Bước nhảy vọt của công nghệ thử đồ ảo và bài toán tối ưu của các nhà bán lẻ

Không thể phủ nhận rằng công nghệ thử đồ ảo đang trải qua một giai đoạn phát triển hoàng kim. Theo các báo cáo thị trường bán lẻ, công nghệ VTO không còn là những bộ lọc hình ảnh mang tính giải trí đơn thuần mà đã tiến hóa thành một công cụ hỗ trợ chuyển đổi doanh số thực thụ.

Các mô hình AI tạo sinh và thuật toán dựng hình 3D tiên tiến hiện nay đã có thể phân tích chính xác tỷ lệ cơ thể, nhận diện chuyển động và mô phỏng độ rũ, độ co giãn của trang phục theo thời gian thực một cách đáng ngạc nhiên.

Đối với các thương hiệu thời trang, VTO chính là chiếc chìa khóa vàng để giải quyết bài toán nan giải nhất của thương mại điện tử: tỷ lệ trả hàng.

Các nghiên cứu kinh tế chỉ ra rằng, tỷ lệ hoàn trả quần áo khi mua online thường dao động ở mức rất cao, từ 25% đến 40%, gây tổn thất hàng tỷ USD mỗi năm và tạo ra gánh nặng lớn về rác thải môi trường. Khi người tiêu dùng có thể nhìn thấy sản phẩm "ướm" lên cơ thể mình một cách trực quan trước khi bấm nút thanh toán, sự mơ hồ về kích cỡ giảm xuống rõ rệt.

Thống kê từ Shopify cho thấy các sản phẩm tích hợp tính năng thử đồ ảo ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng tăng tới 94% và giữ chân khách hàng ở lại trang web lâu hơn gấp 2,7 lần.

Sự trỗi dậy này mạnh mẽ đến mức, tại các thị trường bán lẻ lớn như Anh hay Mỹ, một số chuỗi cửa hàng và tổ chức từ thiện đã bắt đầu đóng cửa vĩnh viễn các phòng thử đồ trực tiếp để cắt giảm chi phí nhân sự, an ninh, đồng thời tối ưu hóa diện tích trưng bày sản phẩm.

Xu hướng "sự biến mất dần của phòng thay đồ" (the strange death of the changing room) đang trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi trên các chuyên trang thời trang uy tín quốc tế, dấy lên câu hỏi về sự tồn tại của những không gian thử đồ vật lý trong tương lai gần.

Tiếng nói từ người tiêu dùng: Khoảng trống xúc giác và rào cản từ thực tế

Dù các số liệu công nghệ vẽ nên một viễn cảnh vô cùng hứa hẹn, nhưng phản ứng thực tế từ người tiêu dùng lại cho thấy một góc nhìn thực tế và đa chiều hơn. Khoảng cách lớn nhất giữa một mô hình toán học hoàn hảo trên màn hình và một bộ trang phục ngoài đời thực chính là yếu tố xúc giác, thứ mà chưa một thuật toán AI nào có thể giả lập hoàn chỉnh.

Bạn Linh Nhi (22 tuổi, sống tại Hà Nội), một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z nhạy bén với công nghệ, chia sẻ về trải nghiệm thực tế của mình: "Khi mua sắm mỹ phẩm, mình rất hào hứng trải nghiệm các tính năng AR hay AI vì mảng này chủ yếu để mình xem màu sắc có phù hợp với tông da hay không. Thế nhưng, đối với quần áo, mình luôn ưu tiên thử trực tiếp tại cửa hàng vì quần áo còn cần phải xem chất vải và cảm nhận phom dáng thực tế".

Sự băn khoăn của Linh Nhi cũng chính là tiếng lòng chung của đại đa số khách hàng hiện nay.

Khi được hỏi về việc liệu có sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn phòng thử đồ truyền thống nếu công nghệ ảo đạt đến độ mô phỏng kích cỡ và màu sắc chính xác tuyệt đối, Nhi bày tỏ sự cởi mở nhưng vẫn giữ những băn khoăn nhất định: "Nếu công nghệ thực sự chuẩn xác như vậy, mình hoàn toàn sẵn sàng mua trực tuyến ngay để tiết kiệm hàng giờ đồng hồ xếp hàng chờ phòng thử vào những lúc đông khách. Tuy nhiên, điều khiến mình lo ngại nhất là công nghệ dù hiện đại thế nào cũng không thể cho mình biết cảm giác sờ vào chất vải sẽ ra sao."

Rõ ràng, thời trang không chỉ là phần nhìn, mà là sự tổng hòa của các giác quan. Độ dày dặn của sợi cotton, sự mềm mại của lụa, độ thô ráp của linen, hay thậm chí là sức nặng của một chiếc áo khoác mùa đông khi khoác lên vai, tất cả những chi tiết thuộc về xúc giác này quyết định sự thoải mái và tự tin của người mặc.

Việc thiếu đi "điểm chạm xúc giác" chính là bức tường kiên cố nhất ngăn cản công nghệ ảo thay thế hoàn toàn trải nghiệm vật lý.

Bên cạnh đó, mua sắm từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới của một hành vi tiêu dùng thuần túy để trở thành một hoạt động xã hội, một liệu pháp tinh thần.

"Đối với mình và nhiều bạn trẻ, việc đi dạo phố, lượn lờ thử đồ cùng bạn bè và ngắm mình trước gương cửa hàng là một trải nghiệm mang tính thư giãn và tương tác xã hội thực tế mà màn hình điện thoại hay những chiếc kính thực tế ảo không bao giờ mang lại được", Linh Nhi nhấn mạnh.

Tương lai song hành: Công nghệ hỗ trợ đắc lực thay vì thay thế hoàn toàn

Nhìn nhận một cách khách quan, công nghệ thử đồ ảo không nên được xem là một đối thủ sinh tử nhằm triệt tiêu phòng thử đồ truyền thống. Thay vào đó, mối quan hệ tối ưu nhất giữa chúng là sự cộng sinh và hỗ trợ lẫn nhau trong mô hình bán lẻ đa kênh.

Ở góc độ hỗ trợ, VTO đóng vai trò như một bộ lọc thông minh ở "vòng ngoài". Công nghệ này giúp người tiêu dùng nhanh chóng sàng lọc hàng trăm mẫu mã, loại bỏ những kiểu dáng hoặc màu sắc không phù hợp ngay từ bước tìm kiếm trực tuyến. Khi đến cửa hàng vật lý, khách hàng đã có sẵn một danh sách rút gọn các sản phẩm ưng ý, giúp rút ngắn đáng kể thời gian lựa chọn và thử đồ.

Ngược lại, để giữ chân khách hàng trước làn sóng số hóa, bản thân các phòng thử đồ truyền thống cũng đang tự tiến hóa thay vì đứng yên chịu trận.

Tại các trung tâm thời trang lớn, các thương hiệu trung và cao cấp đang biến phòng thay đồ thành những không gian trải nghiệm sang trọng và thông minh hơn.

Nhiều cửa hàng đã lắp đặt hệ thống gương thông minh tích hợp ánh sáng điều chỉnh theo môi trường (như ánh sáng công sở, ánh sáng tiệc tối), hoặc gắn thẻ cảm biến trên trang phục để nhân viên có thể hỗ trợ đổi size ngay lập tức mà khách hàng không cần bước ra ngoài.

Thậm chí, một số nhà bán lẻ lớn đã đưa máy thanh toán tự động vào ngay trong khu vực phòng thử đồ để giải quyết triệt để nỗi sợ "xếp hàng chờ đợi" của những khách hàng như Linh Nhi.

Chung quy lại, công nghệ thử đồ ảo là một bước tiến vượt bậc mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng và tối ưu hóa chi phí cho cả người mua lẫn người bán.

Thế nhưng, phòng thử đồ truyền thống với chiếc gương soi vật lý, những ánh đèn nịnh dáng và cảm giác chân thực khi chạm tay vào thớ vải vẫn giữ một vị trí độc tôn. Trải nghiệm cảm xúc và nhu cầu kết nối xã hội của con người là những giá trị cốt lõi mà không một thuật toán số hóa nào có thể tái tạo hoàn hảo.

Tương lai của thời trang không thuộc về một thế giới ảo hoàn toàn, mà thuộc về nơi công nghệ biết lùi lại một bước để làm bệ phóng tôn vinh những trải nghiệm chân thực của con người.