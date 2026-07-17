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Cục Thuế phát thông báo quan trọng, người nộp thuế cần sớm làm điều này trên eTax Mobile

| | Kinh tế số

Cục Thuế phát thông báo quan trọng, người nộp thuế cần sớm làm điều này trên eTax Mobile

Ngày 16/7, Cục Thuế đã có "Thư ngỏ" gửi đến các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công về việc rà soát, kiểm tra thông tin thu nhập giai đoạn 2021-2025 thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Thư ngỏ của Cục Thuế nêu rõ, thời gian qua, thông qua quá trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người nộp thuế, cơ quan Thuế đã ghi nhận không ít trường hợp thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân không chính xác so với thực tế. Một trong những vấn đề nhức nhối nhất là tình trạng thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trái phép để kê khai khống các khoản thu nhập không thuộc về cá nhân đó.

Những sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến quá trình quyết toán thuế, hoàn thuế, thậm chí gây khó khăn cho việc xác nhận thu nhập trong các giao dịch dân sự và tài chính khác của cá nhân.

Cục Thuế phát thông báo quan trọng, người nộp thuế cần sớm điều này trên eTax Mobile - Ảnh 1.


Cục Thuế phát thông báo quan trọng, người nộp thuế cần sớm điều này trên eTax Mobile - Ảnh 2.

Thư ngỏ của Cục Thuế về việc rà soát, kiểm tra thông tin thu nhập của cá nhân đối với giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 trên ứng dụng eTax Mobile

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, ngành Thuế đã cung cấp chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN” ngay trên ứng dụng eTax Mobile. Cá nhân có thể tự mình kiểm tra toàn bộ dữ liệu thu nhập mà các tổ chức chi trả đã kê khai với cơ quan Thuế trong suốt giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và phán ánh trong trường hợp thông tin chưa xác thực.

Việc chủ động dành thời gian rà soát thông tin là vô cùng cần thiết. Thông qua ứng dụng, người nộp thuế có thể đối chiếu dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống của cơ quan Thuế với thu nhập thực tế mà mình đã nhận được. Điều này đảm bảo rằng mọi khoản thuế nộp hoặc mọi khoản hoàn thuế được nhận đều dựa trên những con số chính xác và minh bạch nhất.

Trường hợp phát hiện có khoản thu nhập không thuộc về mình hoặc có đơn vị kê khai không đúng thực tế, người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tuyến ngay trên ứng dụng eTax Mobile để cơ quan Thuế kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh việc rà soát thông tin, cơ quan Thuế cũng đưa ra những khuyến cáo nhằm giúp cá nhân bảo vệ dữ liệu định danh của mình trong môi trường số:

Thứ nhất: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin định danh cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, mã OTP hoặc các thông tin xác thực khác cho những tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Thứ hai: Thận trọng khi ký kết các hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân khi mục đích sử dụng thông tin đó chưa được rõ ràng.

Thứ ba: Tuyệt đối không tiếp tay, cho mượn, cho thuê hoặc cho phép sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hoạt động kê khai thuế, kê khai thu nhập không đúng thực tế.

Ngành Thuế cam kết sẽ tiếp nhận, xem xét và xử lý các phản ánh của người dân một cách nghiêm túc, khách quan và khẩn trương theo đúng quy định của pháp luật. Song song đó, các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế sẽ liên tục được hoàn thiện, nâng cấp để tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm khắc phục sai sót kịp thời.

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Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

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