5 trường hợp sẽ bị khóa tài khoản VNeID, tất cả người dân cần biết

Tài khoản VNeID bị khóa trong những trường hợp nào?

Trường hợp 1: Thẻ căn cước công dân hết hạn

Tài khoản định danh điện tử có thể được sử dụng thay thẻ căn cước trong các giao dịch cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Vì vậy, khi thẻ căn cước hết hạn, tài khoản VNeID cũng không còn giá trị sử dụng.

Người dân cần lưu ý các mốc tuổi đổi thẻ căn cước là 25, 40 và 60 tuổi. Nếu thẻ được cấp hoặc cấp đổi trong vòng 2 năm trước một trong các mốc tuổi này, thẻ sẽ có giá trị đến mốc đổi thẻ tiếp theo.

Khi thẻ hết hạn, người dân cần làm thủ tục cấp đổi theo quy định để tiếp tục sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ, tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa trong 4 trường hợp sau:

Trường hợp 2: Có yêu cầu của chủ tài khoản định danh điện tử.

Khi người dân có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì phải gửi đề nghị đến cơ quan Công an địa phương và trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Công an sẽ giải quyết khóa tài khoản cho người dân.

Ngoài ra, người dân có thể làm theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900.0368.

Trường hợp 3: Chủ tài khoản định danh điện tử đã vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID.

Tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa nếu chủ tài khoản sử dụng VNeID để thực hiện các hoạt động, giao dịch trái pháp luật; xâm phạm quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, tài khoản cũng có thể bị khóa nếu chủ tài khoản có hành vi can thiệp trái phép vào tài khoản định danh điện tử của người khác.

Trường hợp 4: Chủ tài khoản định danh điện tử bị thu hồi CCCD trong trường hợp phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án tù giam.

Trường hợp 5: Chủ tài khoản định danh điện tử đã qua đời.

Sau khi bị khóa, tài khoản định danh điện tử được mở khi nào?

Tài khoản định danh điện tử chỉ được mở khi có đủ căn cứ chủ tài khoản không còn thuộc các trường hợp trên. Do đó, tùy từng trường hợp bị khóa mà có thể là chủ tài khoản định danh điện tử hoặc cơ quan tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ gửi đề nghị để yêu cầu mở khóa tới cơ quan Công an để được xem xét và giải quyết.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan Công an sẽ giải quyết mở tài khoản định danh điện tử cho chủ tài khoản. Nếu từ chối mở khóa tài khoản thì bắt buộc cơ quan Công an phải trả lời lý do bằng văn bản.

Trường hợp nếu không đến trực tiếp cơ quan chức năng để đề nghị thì người dân có thể liên hệ với tổng đài 1900.0368 để mở tài khoản định danh điện tử.