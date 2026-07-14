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Công an phát cảnh báo nóng liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý

| | Kinh tế số

Theo cơ quan chức năng, người dân hoàn toàn có thể tự thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trên Cổng dịch vụ công mà không cần thông qua trung gian.

Công an phát cảnh báo nóng liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, việc đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến qua Cổng dịch vụ công giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu này, nhiều tài khoản, trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "làm hộ chiếu cấp tốc", "hỗ trợ trọn gói", cam kết có hộ chiếu đúng hẹn với mức phí cao nhằm thu hút người sử dụng.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp ảnh căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID), số điện thoại, mã OTP và nhiều thông tin cá nhân khác với lý do hoàn thiện hồ sơ. Việc giao các dữ liệu này cho người lạ tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt, mua bán hoặc sử dụng trái phép.

Công an phát cảnh báo nóng liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý- Ảnh 2.

Hình ảnh quảng cáo trên các trang mạng xã hội nhận đổi hộ chiếu nhanh, người dân tuyệt đối không tin theo để tránh bị lộ lọt dữ liệu cá nhân (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau)

Theo cơ quan chức năng, người dân hoàn toàn có thể tự thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trên Cổng dịch vụ công mà không cần thông qua trung gian.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo dữ liệu cá nhân là tài sản có giá trị, nếu bị lộ lọt có thể bị lợi dụng để mạo danh, tạo lập tài khoản giả, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục trên các kênh chính thức của cơ quan nhà nước; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, tài khoản VNeID hoặc thông tin cá nhân cho tổ chức, cá nhân chưa được xác thực.

Khi cần hỗ trợ, nên liên hệ trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt các biện pháp bảo mật và kiểm tra kỹ đường dẫn trước khi đăng nhập nhằm hạn chế nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.

Trước tình trạng rò rỉ, mua bán dữ liệu cá nhân vẫn diễn biến phức tạp, việc nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin là giải pháp quan trọng để phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.﻿

Nhật Hạ

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