Nhà sáng lập DeepSeek chính thức thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới, vượt cả những người tạo ra ChatGPT: Khối tài sản tăng gấp đôi chỉ sau một đêm

Chỉ hơn một năm trước, cái tên DeepSeek gần như chưa xuất hiện trong bất kỳ bảng xếp hạng quyền lực nào của ngành trí tuệ nhân tạo. Nhưng giờ đây, nhà sáng lập Liang Wenfeng không chỉ trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, mà còn vượt qua các nhà sáng lập OpenAI và Anthropic để trở thành người giàu nhất thế giới trong nhóm doanh nhân xây dựng các mô hình AI.

Tỷ phú AI giàu nhất thế giới﻿

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Liang Wenfeng hiện được ước tính đạt khoảng 36 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với mức khoảng 16-17 tỷ USD trước đó. Bước nhảy vọt này diễn ra sau vòng gọi vốn mới nhất của DeepSeek, đưa định giá công ty lên khoảng 50 tỷ USD.

Con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý: cuộc đua AI không còn chỉ là câu chuyện về những mô hình có bao nhiêu tham số hay chatbot nào thông minh hơn. Nó đang trở thành cuộc cạnh tranh tạo ra những doanh nghiệp có giá trị hàng chục tỷ USD chỉ trong thời gian rất ngắn.

DeepSeek từng gây chấn động ngành công nghệ đầu năm 2025 khi công bố các mô hình AI có hiệu năng cạnh tranh với những sản phẩm hàng đầu của OpenAI hay Google, trong khi chi phí huấn luyện được tuyên bố thấp hơn đáng kể. Thời điểm đó, sự xuất hiện của DeepSeek thậm chí khiến cổ phiếu của nhiều hãng công nghệ Mỹ biến động mạnh vì giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu việc phát triển AI tiên tiến có thực sự cần đến lượng vốn khổng lồ và số lượng GPU khổng lồ như các ông lớn phương Tây vẫn theo đuổi.

Nhà sáng lập Liang Wenfeng

Dù sau đó nhiều chuyên gia tranh luận về chi phí thực tế mà DeepSeek bỏ ra, không thể phủ nhận rằng công ty đã thay đổi cách thị trường nhìn nhận AI Trung Quốc. Thay vì chỉ được xem là những doanh nghiệp đi sau và sao chép công nghệ, các startup Trung Quốc bắt đầu được đánh giá là có khả năng tạo ra những mô hình nền tảng đủ sức cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Việc các chuyên gia nâng giá trị tài sản của Liang Wenfeng lên 36 tỷ USD cũng phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư dành cho DeepSeek. Sau vòng gọi vốn mới nhất, công ty được định giá khoảng 50 tỷ USD, trong khi Liang vẫn được cho là nắm giữ khoảng 78% cổ phần sau khi bị pha loãng. Điều đó khiến phần lớn tài sản của ông gắn trực tiếp với tương lai của DeepSeek, tương tự cách Elon Musk gắn với Tesla hay Jensen Huang gắn với Nvidia.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng Liang chỉ là "người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình AI", chứ không phải người giàu nhất ngành AI nói chung. Đây là một khác biệt quan trọng. Bảng xếp hạng này chỉ so sánh những người sáng lập các công ty mà sản phẩm cốt lõi là mô hình AI, như DeepSeek, OpenAI hay Anthropic, thay vì bao gồm các tập đoàn công nghệ đa ngành hoặc doanh nghiệp sản xuất chip như Nvidia.

Xét trong nhóm này, Liang hiện đã vượt qua Dario Amodei của Anthropic và Greg Brockman của OpenAI về giá trị tài sản cá nhân. Đây là một cột mốc mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trong nhiều năm, OpenAI gần như trở thành đại diện duy nhất cho làn sóng AI tạo sinh toàn cầu. Nhưng giờ đây, vị trí người giàu nhất trong nhóm những người tạo ra mô hình AI lại thuộc về một doanh nhân Trung Quốc.

Sự thay đổi này cũng cho thấy trọng tâm của cuộc đua AI đang dịch chuyển. Nếu giai đoạn 2023-2024 chủ yếu xoay quanh việc ai tạo ra chatbot thông minh hơn, thì từ năm 2025 trở đi, câu hỏi lớn hơn là ai xây dựng được một doanh nghiệp AI có khả năng thương mại hóa ở quy mô toàn cầu và thuyết phục nhà đầu tư rằng mô hình kinh doanh đó có thể tạo ra lợi nhuận bền vững.

Đối với Trung Quốc, thành công của DeepSeek mang ý nghĩa vượt xa giá trị của một startup. Trong bối cảnh nước này vẫn chịu nhiều hạn chế về nguồn cung chip AI tiên tiến từ Mỹ, việc một doanh nghiệp nội địa đạt định giá 50 tỷ USD và đưa nhà sáng lập trở thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới là minh chứng cho thấy các công ty Trung Quốc vẫn có thể tạo ra những đối thủ đáng gờm bằng cách tối ưu thuật toán, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển theo hướng chi phí thấp hơn.

Trong khi đó, đối với giới đầu tư toàn cầu, khối tài sản 36 tỷ USD của Liang Wenfeng không chỉ phản ánh giá trị hiện tại của DeepSeek mà còn là một khoản đặt cược vào tương lai của AI. Giống như cách thị trường từng định giá Tesla không chỉ là một hãng xe hay Nvidia không chỉ là một nhà sản xuất chip, DeepSeek đang được nhìn nhận như một nền tảng có thể trở thành hạ tầng của kỷ nguyên AI tiếp theo. Nếu kỳ vọng đó trở thành hiện thực, câu chuyện về nhà sáng lập DeepSeek có thể mới chỉ bắt đầu.