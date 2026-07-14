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Thông tin quan trọng về cấp lại thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết

| | Kinh tế số

Dưới đây là thông tin chi tiết về các trường hợp cần cấp lại thẻ Căn cước và hướng dẫn cấp lại thẻ Căn cước trên ứng dụng VNeID.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, việc cấp lại thẻ Căn cước có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo tính pháp lý và an toàn thông tin cá nhân khi thẻ cũ bị mất, hỏng, hoặc để cập nhật các tiện ích mới.

Ý nghĩa cụ thể của việc cấp lại thẻ Căn cước như sau:

Xác thực danh tính và bảo mật

Thẻ Căn cước mới tích hợp chíp điện tử, mống mắt, vân tay, giúp xác thực danh tính chặt chẽ, chống giả mạo.

Ngăn chặn việc bị đánh cắp thông tin để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, giúp xác định chủ sở hữu thẻ khi có tranh chấp.

Tiện lợi hóa thủ tục hành chính và giao dịch

Tích hợp nhiều thông tin (thuế, bảo hiểm, bằng lái xe), cho phép sử dụng thay thế nhiều loại giấy tờ khác, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Hỗ trợ truy cập và sử dụng các dịch vụ công nghệ số tiện lợi hơn.

Phục vụ các tình huống khẩn cấp

Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN) hỗ trợ nhận diện trong trường hợp thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, giúp tìm kiếm người thân.

Mở rộng phạm vi sử dụng

Hướng tới sử dụng thay thế giấy tờ xuất nhập cảnh khi có thỏa thuận quốc tế, tạo thuận lợi đi lại quốc tế.

Bảo đảm quyền lợi công dân:

Cấp cho trẻ em (từ 14 tuổi trở xuống) để thuận lợi học tập, đi lại, khám chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng yếu thế.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp lại thẻ Căn cước để giúp người dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Bước 2: Xác thực passcode hoặc xác thực bằng vân tay/ khuôn mặt. Công dân nhập đúng passcode hoặc thực hiện xác thực bằng vân tay/ khuôn mặt.

Bước 3: Chọn đối tượng đăng ký Cấp lại thẻ Căn cước

Bước 4: Lựa chọn Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ và Hình thức nhận thẻ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)


Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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