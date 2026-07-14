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Người phụ nữ 74 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, giao dịch viên lập tức báo công an

| | Kinh tế số

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.

Người phụ nữ 74 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 250 triệu đồng, giao dịch viên lập tức báo công an- Ảnh 1.

Gia đình bà V. gửi thư cảm ơn Công an phường Hoàng Mai và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai

Sáng 13/7, Công an phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai ngăn chặn thành công 01 vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo toàn 250 triệu đồng cho người dân.

Trước đó, bà Q.T.V. (sinh năm 1952, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) bị đối tượng giả danh cơ quan chức năng gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để phục vụ điều tra. Do lo sợ, bà V. đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, giao dịch viên liên hệ Công an phường Hoàng Mai. Lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo, giúp bà V. kịp thời dừng giao dịch.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhanh chóng của Công an phường Hoàng Mai và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai, gia đình bà V. đã viết thư cảm ơn.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và trên không gian mạng.

Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước thông báo người thân gặp tai nạn, vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin qua người thân hoặc cơ quan chức năng; tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Nhật Hạ

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