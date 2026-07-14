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Tất cả người dùng VNeID sẽ được miễn phí nhiều dịch vụ từ nay đến hết năm 2026

| | Kinh tế số

Tất cả người dùng VNeID sẽ được miễn phí nhiều dịch vụ từ nay đến hết năm 2026

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026, nhiều thủ tục hành chính khi thực hiện qua VNeID sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí.

Công an tỉnh Cà Mau thông tin, ngày 27/3/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29 quy định mức thu, miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ việc kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu và khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026, nhiều thủ tục hành chính khi thực hiện qua VNeID sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí.

Để được hưởng chính sách ưu đãi, Công an tỉnh Cà Mau khuyến nghị cá nhân, tổ chức trên địa bàn cần chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 tại Công an xã, phường.

Khi thực hiện thủ tục hành chính, người dân đăng nhập Cổng dịch vụ công bằng tài khoản VNeID và lựa chọn các thủ tục thuộc danh mục nêu trên để hệ thống tự động áp dụng chính sách miễn, giảm theo quy định.

Song song với đó, lực lượng Công an tỉnh cũng lưu ý người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc hỗ trợ cài đặt, kích hoạt VNeID.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; chỉ thực hiện các thủ tục tại cơ quan Công an hoặc qua các kênh chính thống. Khi cần hỗ trợ, người dân liên hệ trực tiếp Công an xã, phường nơi cư trú hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn kịp thời.

Việc triển khai chính sách miễn, giảm phí, lệ phí qua ứng dụng VNeID không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
VNEID

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