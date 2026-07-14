Tin cực vui cho hàng chục triệu người dùng VNeID: Được miễn, giảm hàng loạt phí, lệ phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, trong đó quy định nhiều chính sách miễn, giảm phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nghị quyết có hiệu lực chính thức từ 15/08/2026.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình; được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số.

Đáng chú ý, công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết xác định VNeID là ứng dụng định danh quốc gia phục vụ phát triển công dân số, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đây cũng là kênh giao tiếp chính thức, bảo đảm an toàn, bảo mật giữa Nhà nước với người dân, người dân với doanh nghiệp và giữa người dân với nhau.

Theo đó, VNeID sẽ tiếp tục được phát triển, mở rộng nhiều chức năng như cho phép công dân truy cập, quản lý dữ liệu cá nhân; định danh, xác thực điện tử; cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính.

Ứng dụng cũng được kết nối với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động nhằm hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và thực hiện các giao dịch khác.

Theo danh mục tại Phụ lục I, hàng loạt thông tin, giấy tờ thiết yếu được tích hợp, cập nhật trên VNeID, gồm giấy khai sinh; thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử; giấy phép lái xe; chứng nhận đăng ký xe; thông tin văn bằng, chứng chỉ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin lý lịch tư pháp; mã số thuế cá nhân và giấy đăng ký kết hôn.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết là chính sách khuyến khích công dân sử dụng VNeID.

Theo đó, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định trên ứng dụng VNeID sẽ được hưởng nhiều chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

Cụ thể, mức thu lệ phí bằng 0 được áp dụng đối với một số thủ tục thực hiện trực tuyến qua VNeID như đổi, cấp lại giấy phép lái xe; đăng ký xe; thẻ Căn cước; đăng ký cư trú; cấp hộ chiếu; lý lịch tư pháp; đăng ký kết hôn...

Bên cạnh đó, công dân còn được giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô và miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký lần đầu.

Nghị quyết cũng quy định giảm 50% phí thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy và phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

Mức độ công dân được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước sẽ được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng VNeID, gắn với tài khoản định danh của từng cá nhân.

Về trách nhiệm của công dân, Nghị quyết quy định người dân cần chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân chính xác vào tài khoản định danh điện tử, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dịch vụ xác thực trên VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý để khẳng định chủ thể đã thực hiện và chấp thuận giao dịch.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an là đơn vị chủ quản, vận hành hệ thống định danh, xác thực điện tử và quản lý, phát triển ứng dụng VNeID.

Đồng thời, các bộ, ngành có trách nhiệm thiết kế, tái cấu trúc quy trình để tích hợp dịch vụ, tiện ích lên VNeID. Trong đó, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an chia sẻ dữ liệu về y tế, thanh toán điện tử, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp lên ứng dụng; Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thẩm định và cấp chứng thư chữ ký số cho Bộ Công an để cung cấp dịch vụ ký số trên VNeID.