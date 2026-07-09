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Công an cảnh báo đến ai tìm kiếm nội dung này trên Facebook, Zalo

| | Kinh tế số

Người dân lưu ý cảnh báo này từ phía các cơ quan công an.

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, đi lao động ở nước ngoài của người dân, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động trên không gian mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo cảnh báo của Công an xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng), các đối tượng thường sử dụng Facebook, Zalo để đăng tải thông tin tuyển dụng lao động với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thủ tục đơn giản và cam kết xuất cảnh nhanh.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng giả danh nhân viên hoặc đại diện công ty xuất khẩu lao động để tư vấn, hướng dẫn người dân làm hồ sơ. Tiếp đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với nhiều lý do như phí hồ sơ, phí môi giới, phí dịch vụ hoặc tiền đặt cọc giữ suất.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn gửi đường link, ứng dụng giả mạo và yêu cầu người dân cài đặt để hoàn thiện thủ tục đăng ký. Nếu làm theo hướng dẫn, điện thoại của nạn nhân có thể bị chiếm quyền điều khiển, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP bị đánh cắp. Từ những thông tin thu thập được, các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an xã Cát Tiên 2 khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức quen biết qua mạng khi chưa kiểm chứng thông tin; không cung cấp căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ và không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với những lời quảng cáo như “việc nhẹ, lương cao”, “xuất cảnh nhanh”, “không cần trình độ”, “không cần phỏng vấn” nhưng yêu cầu nộp tiền trước hoặc thực hiện giao dịch qua mạng.

Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, người dân cần liên hệ với các doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có địa chỉ và thông tin pháp lý rõ ràng; đồng thời tìm hiểu kỹ các quy định trước khi ký kết hợp đồng và thực hiện giao dịch tài chính.

Công an xã Cát Tiên 2 cũng đề nghị người dân thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè cùng nâng cao ý thức phòng ngừa.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Từ hôm nay 1/7: Người dân có tài khoản VNeID mức 2 sẽ thấy thêm một thông tin quan trọng, cần đặc biệt lưu ý

Khánh Huy

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