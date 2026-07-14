Công an cảnh báo đến người dùng AI tạo ảnh: Hành vi này có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu đăng tải các “hồ sơ ứng cử Trưởng thôn” được chỉnh sửa, cắt ghép hoặc dàn dựng nhằm mục đích gây cười, thu hút lượt xem, lượt thích và chia sẻ.

Nhiều bài đăng nhận được lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, theo Công an xã Nguyễn Việt Khái (tỉnh Cà Mau), đằng sau những nội dung mang tính giải trí này là không ít nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và trật tự xã hội trên không gian mạng.

Trưởng thôn, Trưởng ấp là người đại diện cho cộng đồng dân cư, giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Vì vậy, việc sử dụng hình ảnh, thông tin hoặc tạo dựng các “hồ sơ ứng cử” giả mạo để câu tương tác không chỉ làm giảm tính nghiêm túc của chức danh ở cơ sở mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân có liên quan.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp tự ý sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý để đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền về hình ảnh, quyền riêng tư mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng vào mục đích lừa đảo, giả mạo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định xử lý nghiêm các hành vi cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Theo đó, người lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân.

Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, mức xử phạt có thể lên đến 50 triệu đồng. Đồng thời, tùy tính chất, mức độ, người vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng trên, Công an xã Nguyễn Việt Khái khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia không gian mạng; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ; không sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

Đặc biệt, người dân không nên lợi dụng hình ảnh, chức danh của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân để tạo nội dung câu tương tác, gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến uy tín của người khác.

Khi phát hiện các bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý theo quy định.