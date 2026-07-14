Sau 62 ngày đeo liên tục, chuyên gia đi đến kết luận: Chiếc kính AI này cuối cùng đã làm được điều cả Apple và Meta theo đuổi nhiều năm

Theo trang tin Tom’s Guide, sau 62 ngày sử dụng liên tục, bao gồm hành trình hơn 5.000 dặm, dòng kính thông minh Rokid Glasses cho thấy một điều mà thị trường kính thông minh đã theo đuổi từ lâu, đó là tích hợp đầy đủ công nghệ vào một thiết kế gần như không khác gì kính mắt thông thường.

Sản phẩm sở hữu màn hình HUD sáng rõ, AI đa phương thức có thể lựa chọn giữa Gemini và ChatGPT, camera 12MP, hệ thống loa chất lượng cùng thời lượng pin đủ dùng cả ngày.

Đổi lại, camera vẫn bộc lộ hạn chế trong điều kiện thiếu sáng, một số tính năng còn mang tính địa phương như thanh toán bằng Alipay và tổng chi phí sử dụng sẽ tăng đáng kể nếu cần lắp kính cận.

Tuy nhiên, sau hơn hai tháng trải nghiệm thực tế, những điểm mạnh của Rokid vẫn đủ sức lấn át các nhược điểm nhỏ, biến đây thành một trong những chiếc kính AI hoàn thiện nhất hiện nay.

Thiết kế tinh tế, thoải mái và gần như “ vô hình ”

Ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên năm ngoái, Rokid đã gây ấn tượng nhờ kiểu dáng thanh lịch và cảm giác đeo dễ chịu. Sau 62 ngày sử dụng mỗi ngày, những ấn tượng đó vẫn được giữ nguyên.

Người đối diện gần như không nhận ra đây là kính thông minh. Chỉ khi quan sát rất kỹ mới có thể thấy màn hình HUD bên trong thấu kính.

Chính sự kín đáo này giúp Rokid vượt qua điều mà nhiều sản phẩm cùng phân khúc vẫn đang gặp khó, tính chấp nhận trong đời sống hàng ngày.

Thiết kế mang kiểu dáng kính cận Wayfarer quen thuộc cũng góp phần tạo nên điều đó. Nó không quá nổi bật nhưng đủ để người dùng hòa nhập với môi trường xung quanh thay vì thu hút những ánh nhìn tò mò.

Trong quá trình sử dụng, sản phẩm còn vượt qua “bài kiểm tra bạn bè”, đó là khi đeo đến quán pub và chờ xem mọi người có nhận ra điều bất thường hay không. Kết quả là không ai để ý đây là một chiếc kính thông minh.

Không chỉ kín đáo, Rokid còn là mẫu kính nhẹ nhất từng được trải nghiệm. Phần gọng có độ cong hợp lý, không tạo cảm giác cấn tai, giúp người dùng đeo liên tục trong thời gian dài mà vẫn thoải mái.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Rokid nằm ở công nghệ hiển thị Waveguide.

Thay vì sử dụng các khối lăng kính lớn như kính thực tế AR truyền thống, hệ thống máy chiếu siêu nhỏ được đặt trực tiếp trên thấu kính, giúp toàn bộ thiết kế trở nên gọn gàng hơn đáng kể.

Màn hình HUD có độ sáng lên tới 1.500 nit, đủ để hiển thị rõ ràng ngay cả dưới nắng hè. Chỉ có một điểm nhỏ là giao diện màu xanh lá đôi khi hòa lẫn với màu của cây cối ngoài trời.

Bù lại, giao diện người dùng được thiết kế tối giản và thực dụng. Thông tin xuất hiện vừa đủ trong tầm nhìn mà không gây mất tập trung, tạo được sự cân bằng giữa trải nghiệm AR và việc quan sát thế giới thực.

Một chiếc kính có màn hình là chưa đủ nếu các tính năng chỉ mang tính trình diễn.

Ban đầu, Rokid chưa thực sự nổi bật ở khía cạnh này. Tuy nhiên, các bản cập nhật phần mềm đã biến thiết bị thành một công cụ hữu ích cho công việc và cuộc sống hằng ngày.

Người dùng cần một thời gian để làm quen với thao tác vuốt và chạm trên gọng kính, thậm chí đôi lúc có thể vô tình kích hoạt lệnh khi gãi đầu. Nhưng sau khi quen cách điều khiển, mọi thao tác đều diễn ra khá tự nhiên.

Điều hướng là một trong những tính năng hữu ích nhất. Màn hình HUD hiển thị chỉ dẫn rõ ràng, giúp việc di chuyển thuận tiện mà không cần liên tục nhìn xuống điện thoại.

Khả năng gật đầu để nhận cuộc gọi, tương tự AirPods, cũng phát huy hiệu quả khi hai tay đang bận.

Trong khi đó, hệ thống micro vẫn thu âm tốt ngay cả ở môi trường nhiều tiếng ồn, giúp việc tương tác bằng giọng nói với AI diễn ra ổn định.

AI đa phương thức là lợi thế lớn nhất

Điểm khác biệt của Rokid không nằm ở việc chỉ tích hợp một mô hình AI, mà là cho phép người dùng lựa chọn giữa Gemini và ChatGPT.

Sự linh hoạt này tạo nên khác biệt rõ rệt trong sử dụng thực tế.

Với các câu hỏi logic hằng ngày, ChatGPT mang lại phản hồi nhanh chóng. Khi cần nhận diện địa điểm, phân tích hình ảnh, tìm ý tưởng nấu ăn từ nguyên liệu sẵn có hay tìm hiểu về một tòa nhà lịch sử trong chuyến du lịch, Gemini lại phát huy lợi thế tốt hơn.

Bên cạnh đó là đầy đủ các tính năng quen thuộc trên kính AI hiện nay như dịch văn bản trực tiếp, dịch giọng nói theo thời gian thực, chuyển giọng nói thành văn bản và tạo phụ đề thông minh.

Toàn bộ được xử lý bởi chip Snapdragon AR1 Gen 1, mang lại tốc độ phản hồi nhanh và cho phép người dùng điều khiển gần như hoàn toàn bằng giọng nói hoặc thao tác vuốt trên gọng kính.

Camera 12MP không phải cảm biến mạnh nhất trên thị trường, nhưng Rokid bổ sung một tính năng rất thực tế: khung ngắm (viewfinder) hiển thị ngay trên màn hình HUD. Đây là lợi thế mà nhiều kính AI khác chưa có.

Thông thường, người dùng phải đoán góc chụp và ảnh thường bị lệch hoặc cắt mất một phần khung hình. Với Rokid, việc căn chỉnh chủ thể trở nên chính xác hơn đáng kể, tạo sự tự tin trước khi bấm chụp.

Trong điều kiện đủ sáng, camera ghi lại nhiều chi tiết, màu sắc thiên về tông ấm. Đây không hẳn là nhược điểm mà phụ thuộc vào sở thích của từng người.

Đây là sự đánh đổi dễ hiểu khi Rokid phải cân bằng giữa kích thước cảm biến và việc giữ cho camera đủ nhỏ để không làm phá vỡ thiết kế của chiếc kính.

Bên cạnh đó, âm thanh rõ ràng, đủ lớn và hầu như không bị lệch ngay cả khi tăng âm lượng cao. Kết hợp với micro chất lượng tốt, trải nghiệm nghe gọi, tương tác AI hay sử dụng các tính năng dịch thuật đều diễn ra mượt mà.

Nếu sử dụng liên tục cho các cuộc họp dài với tính năng phụ đề, pin có thể cạn trong chưa tới hai giờ.

Tuy nhiên, với các tác vụ thông thường như điều hướng, tra cứu AI hay sử dụng ngắt quãng trong ngày, kính hoàn toàn đáp ứng được một ngày làm việc.

Ngoài ra, giá khởi điểm của chiếc kính Rokid Glasses là 599 USD (tương đương với hơn 15 triệu VNĐ).

Nếu cần lắp kính cận, người dùng phải chi thêm tối thiểu 120 USD cho tròng kính. Với các yêu cầu tùy chỉnh phức tạp hơn, chi phí có thể lên gần 200 USD.

Điểm tích cực là Rokid xử lý phần kính thuốc khá tốt. Tròng kính được lắp gọn gàng, gần như không lộ, khung titan chắc chắn và hỗ trợ độ cận từ 0 đến 1.600 độ, đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng.

Dẫu vậy, đây vẫn là khoản phụ phí đáng cân nhắc khi tính tổng chi phí sở hữu.

Sau hơn hai tháng đồng hành trên quãng đường hơn 5.000 dặm, Rokid Glasses cho thấy đây không còn là một sản phẩm thử nghiệm hay màn trình diễn công nghệ.

Thiết kế tinh tế, cảm giác đeo thoải mái, màn hình Waveguide sáng rõ, hệ thống âm thanh chất lượng, AI đa phương thức linh hoạt cùng bộ tính năng ngày càng hoàn thiện đã giúp chiếc kính trở thành một trợ thủ thực sự cho công việc hằng ngày, từ điều hướng, ghi chú trong cuộc họp đến hỗ trợ dịch thuật và tra cứu thông tin.

Camera 12MP vẫn chưa đủ tốt trong điều kiện thiếu sáng, một số tính năng như thanh toán bằng Alipay còn khá kén người dùng và tổng chi phí sẽ tăng nếu cần lắp kính cận. Tuy nhiên, những hạn chế này chưa đủ để làm lu mờ những gì Rokid mang lại.

Quan trọng hơn cả, Rokid đã chứng minh rằng kính thông minh hoàn toàn có thể sở hữu đầy đủ tính năng mà vẫn giữ được ngoại hình giống một cặp kính thời trang thông thường.

Đây cũng là mẫu kính đầu tiên trong số những sản phẩm từng được trải nghiệm có thể cân bằng thành công giữa thiết kế, tính hữu dụng và khả năng hòa nhập vào cuộc sống thường nhật.

* Nguồn: Tom’s Guide.