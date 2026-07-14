Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả những ai dùng ứng dụng cần biết

Ứng dụng Zalo (Ảnh minh hoạ)

Zalo hiện tại đã trở thành ứng dụng quen thuộc tại Việt Nam. Theo báo cáo “Vietnam mobile app popularity 2026” do Q&Me công bố hồi tháng 3, Zalo thuộc TOP3 ứng dụng di động được sử dụng phổ biến nhất cả nước, tính theo cả tỷ lệ sử dụng và thời gian sử dụng.

Mới đây, Zalo đã có thông báo về những cập nhật trong tháng 7, tập trung vào cải tiến quan trọng về AI và đồng bộ dữ liệu.

Thiết lập OpenClaw trên Zalo đã trở nên đơn giản hơn

Zalo cho biết, ứng dụng đã phát triển plugin chính thức cho OpenClaw - một AI Agent mã nguồn mở đang được người dùng toàn cầu quan tâm. Giải pháp này giúp tối giản hóa toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây, đồng thời cho phép người dùng ra lệnh cho AI Agent thực hiện việc soạn và gửi tin nhắn qua Zalo. Plugin này hiện đã được công bố chính thức trên website của OpenClaw.

Cụ thể, thay vì phải đi qua nhiều bước kết nối rời rạc và phức tạp như trước, người dùng có thể hoàn tất nhanh chóng với một bước quét QR. Cụ thể như sau:

Bước 1: Cài đặt Plugin Zalo ClawBot theo thông tin từ trang web chính thức của OpenClaw

Bước 2: Quét mã QR bằng Zalo để tạo My Clawbot

Bước 3: Chat để yêu cầu ClawBot hỗ trợ công việc

Theo Zalo, việc giảm bớt các thao tác là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ vốn dành cho dân kỹ thuật và nhóm người dùng rộng hơn trên nền tảng.

Tính năng Dịch AI vừa nâng cấp tiếng Trung và tiếng Hàn

Ra mắt năm 2025, tính năng Dịch AI hiện có hàng triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Trong năm 2026, Zalo tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch thuật, chú trọng thêm tiếng Trung và tiếng Hàn.

Ứng dụng cho biết, với sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo, tính năng giúp người dùng dịch tin nhắn nhanh chóng ngay trong khung chat; chất lượng bản dịch chính xác, tự nhiên, phù hợp với nhu cầu giao tiếp; người dùng có thể nhận bản dịch tin nhắn tự động và gửi bản dịch cho bạn bè (dành cho người dùng zCloud).

Cách sử dụng tính năng Dịch AI cụ thể như sau:

Bước 1: Nhấn giữ vào tin nhắn, chọn tính năng Dịch

Bước 2: Chọn Đổi ngôn ngữ

Bước 3: Tiến hành chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu

Bên cạnh đó, với người dùng iPhone, ngoài dịch tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tính năng kết hợp với ứng dụng Dịch thuật của hệ điều hành iOS, giúp người dùng dịch thêm 17 ngôn ngữ khác khi trò chuyện qua Zalo.

Cập nhật nội dung Tin mới từ Zalo trên máy tính

Nhằm giúp người dùng hiểu hơn về nền tảng, Zalo đã tạo ra những nội dung định kỳ gồm: Bản tin cập nhật hàng tháng; cẩm nang sử dụng.

Zalo cho biết, để cập nhật thông tin nhanh chóng và tiện lợi hơn, từ nay, người dùng có thể xem những nội dung của Zalo bằng cả thiết bị điện thoại và máy tính.

Chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại trên Zalo

Nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, Zalo đã cập nhật tính năng Sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC.

Tính năng này giúp người dùng chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại khi bị mất máy hoặc cài đặt lại, từ đó đảm bảo các thiết bị luôn có đầy đủ tin nhắn, thuận tiện khi giao tiếp.

Để đồng bộ tin nhắn từ Zalo PC về điện thoại, người dùng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở Zalo PC

Bước 2: Mở Cài đặt, chọn Dữ liệu, chọn Đồng bộ và sao lưu

Bước 3: Chọn Sao lưu tin nhắn, chọn Bắt đầu sao lưu

Bước 4: Mở Zalo trên điện thoại và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển tin nhắn về máy

Tính năng này hiện đang mở thử nghiệm dần từ tháng 7 và sẽ sớm được phổ biến đến toàn bộ người dùng.