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Hà Nội lắp camera AI tại 993 tuyến phố nội đô

| | Kinh tế số

Hà Nội lắp camera AI tại 993 tuyến phố nội đô

Hà Nội đang thực hiện lắp đặt 20.155 camera AI trên 993 tuyến phố chính khu vực nội đô, các camera này phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri Tổ đại biểu số 4 (các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai) về việc lắp đặt camera AI để giám sát, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm giao thông; điều chỉnh, lắp đặt các hệ thống biển báo điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông...

UBND TP cho biết, hiện Công an TP đang thực hiện 2 Dự án Camera trên địa bàn thành phố.

Đầu tiên là Dự án Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP theo Quyết định số 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Dự án triển khai lắp đặt 2.460 camera, 13 máy chủ AI, 100 tủ AI điều khiển đèn tín hiệu giao thông, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, 36 bảng màn hình điện tử.

Cùng với đó, nâng cấp, bổ sung hệ thống phần mềm, các ứng dụng, giải pháp thông minh (phần mềm xử lý vi phạm, cảnh báo, chỉ dẫn thông tin giao thông; phần mềm phân tích AI điều khiển tự động tủ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực và hệ thống giám sát an ninh mạng, VMS...) tại 238 nút giao thông và 38 địa điểm trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông... Dự án được khởi công từ tháng 4/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý III/2026.

Thứ hai là Dự án Triển khai hệ thống camera giám sát AI (dự kiến lắp đặt 21.671 camera AI, hệ thống máy chủ lưu trữ, hệ thống mạng lõi, các ứng dụng phần mềm… ) phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Ngày 20/4/2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Lệnh khẩn cấp triển khai thực hiện dự án. Hiện Công an TP đang phối hợp các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ để triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra.

Dự án trên là một trong các giải pháp khắc phục úng ngập trên địa bàn Thủ đô do gắn với cơ chế giám sát thông qua hệ thống camera AI và các nền tảng ứng dụng số đang triển khai.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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