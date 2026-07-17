Màn hình theo dõi vẫn hiện 0 đồng, lập trình viên tái mặt khi nhận email từ Anthropic: Bạn phải trả 16,6 triệu USD

Một buổi sáng bình thường, một lập trình viên người Hàn Quốc mở email và thấy thông báo từ Anthropic: tài khoản của anh vừa bị tính phí 16,6 triệu USD cho việc sử dụng Claude API. Điều khiến sự việc trở nên khó tin hơn là ngay cùng thời điểm đó, màn hình dashboard theo dõi chi phí trên tài khoản Anthropic của anh vẫn hiển thị đúng một con số: 0 đồng. Không có dấu hiệu bất thường nào, không có cảnh báo nào, không có gì cho thấy bất kỳ điều gì đang xảy ra cho đến khi email xuất hiện.

Lập trình viên này, hoạt động trên mạng xã hội với tên "remy_notes", đã đăng toàn bộ bằng chứng lên Threads. Sau khi liên hệ ngân hàng, anh nhận được xác nhận rõ ràng: đây không phải lừa đảo, không phải giả mạo, mà là yêu cầu thanh toán tự động thật sự đến từ hệ thống thanh toán của Anthropic.

Thực tế còn đáng lo ngại hơn khi xem xét kỹ hơn: Anthropic không chỉ tính phí một lần mà thực hiện hai lần tính phí liên tiếp, lần đầu là 1,6 triệu USD, sau đó là 16,6 triệu USD, tức gấp 10 lần ban đầu.

Dashboard của lập trình viên này vẫn hiển thị mức chi tiêu 0 đồng

Điểm gây lo ngại nhất trong toàn bộ sự việc không phải là con số 16,6 triệu USD mà là sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa những gì hệ thống đang làm và những gì người dùng nhìn thấy. Trong suốt thời gian xảy ra sự cố, dashboard theo dõi chi phí của Anthropic vẫn hiển thị 0 đồng.

Đây là công cụ mà mọi developer dùng để kiểm soát mức chi tiêu khi sử dụng API, và nó đã hoàn toàn không phản ánh thực tế. Một hệ thống hiển thị 0 đồng trong khi đang xử lý hàng triệu USD là lỗi giám sát ở mức căn bản nhất.

Cộng đồng lập trình viên trên Reddit đã thảo luận về các nguyên nhân kỹ thuật có thể dẫn đến tình huống này. Một số ý kiến cho rằng các tác nhân AI chạy trong vòng lặp vô hạn có thể tạo ra chi phí khổng lồ.

Nhưng email thông báo từ Anthropic lại yêu cầu anh ta phải trả 16,6 triệu USD chi phí token

Tuy nhiên, để đạt mức 16,6 triệu USD trong một chu kỳ thanh toán, số lượng token cần xử lý đồng thời sẽ ở mức mà về mặt thực tế là không thể với một tài khoản developer cá nhân. Đây là dấu hiệu cho thấy nguyên nhân nhiều khả năng nằm ở phía hệ thống tính phí của Anthropic hơn là ở phía người dùng.

Đáng lo ngại hơn, sự việc này không phải trường hợp cá biệt duy nhất. Nhiều người dùng khác trên Reddit cũng báo cáo các vấn đề tính phí bất thường với Anthropic, điển hình là việc bị trừ tiền lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày với mức 20 USD mỗi lần mà không rõ nguyên nhân.

Những báo cáo này cho thấy vấn đề có thể mang tính hệ thống thay vì chỉ là một sự cố đơn lẻ. Đến thời điểm bài viết này được công bố, Anthropic vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức giải thích nguyên nhân gốc rễ, chưa xác nhận đã hoàn tiền cho người dùng bị ảnh hưởng, và chưa công bố các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tái diễn.

Với bất kỳ developer nào đang dùng Claude API hoặc bất kỳ API AI nào tính phí theo lượng sử dụng, bài học thực dụng từ sự việc này là rõ ràng: không nên chỉ phụ thuộc vào màn hình theo dõi của nhà cung cấp như bằng chứng duy nhất về chi phí đang phát sinh.

Việc thiết lập cảnh báo chi phí độc lập trực tiếp từ phía ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là lớp bảo vệ cần có, đặc biệt với các tác vụ tự động chạy liên tục mà không cần sự giám sát trực tiếp của con người.