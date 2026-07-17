Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: “AI không chỉ là câu chuyện đầu tư vào công nghệ”

Sáng nay, tại trụ sở Tập đoàn FPT đã chính thức diễn ra Vòng chung kết Chương trình Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026). Được tổ chức từ ngày 17 đến 19/07/2026, đây là giải đấu Hackathon định hướng phát triển ứng dụng AI cốt lõi (AI-native) quy mô lớn, kéo dài trong 48 giờ liên tục.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Meta, AI for Vietnam Foundation, FPT và Đại học Duy Tân phối hợp thực hiện. Các đội thi giải quyết những bài toán thực tế thuộc 8 nhóm lĩnh vực, từ tài chính – ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp đến vận hành doanh nghiệp, dịch vụ công và phòng chống thiên tai.

Được biết, trước khi bước vào vòng chung kết, thí sinh đã trải qua 5 tuần đào tạo chuyên sâu về phát triển sản phẩm AI-native với sự tham gia của các kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ Google Research, Đại học Stanford, NVIDIA và Meta.

Trong 48 giờ thi đấu, các đội phải phát triển giải pháp trên dữ liệu và yêu cầu vận hành thực tế. Một số đề bài đến trực tiếp từ doanh nghiệp, như tối ưu quy hoạch khu công nghiệp, xây dựng bản sao số cho hệ thống năng lượng, điều khiển trạm xử lý nước thải bằng AI hay tối ưu cắt chặng, ghép chặng và giá vé đường sắt.

Đáng chú ý, tổng giá trị giải thưởng và quyền lợi của chương trình được Ban tổ chức công bố ở mức hơn 2,1 tỷ đồng. Đội vô địch nhận 10.000 USD; giải Nhì nhận 5.000 USD và giải Ba nhận 1.000 USD. Ngoài ra còn có các hạng mục dành cho giải pháp ứng dụng PyTorch, AI trong tài chính – ngân hàng và những đội sử dụng tài nguyên điện toán từ các đối tác công nghệ.

“Năm 2026 đánh dấu chặng đường 5 năm triển khai, Chương trình tập trung vào lĩnh vực AI, với chủ đề “Viet Nam AI Innovation Challenge” nhằm tìm kiếm các giải pháp AI ứng dụng để giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức”, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ.

“Với hình thức hackathon AI quy mô lớn, Chương trình sẽ tạo ra môi trường cho hơn 2.000 lập trình viên, kỹ sư AI và nhà phát triển công nghệ dưới sự định hướng của hội đồng cố vấn là các nhà nghiên cứu, chuyên gia tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để tìm kiếm, thử nghiệm và phát triển những ý tưởng đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, thị trường”, Giám đốc NIC nói thêm

Sự chuyển dịch trong tư duy về phát triển AI

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực trung tâm của tăng trưởng.

“Nếu trước đây chúng ta thường đặt câu hỏi ‘AI có thể làm được gì?’, thì ngày hôm nay, câu hỏi đó đã trở thành: Làm thế nào để ứng dụng AI nhanh hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn?”, ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ.

Trong các công nghệ chiến lược, AI có khả năng tạo ra tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và quản lý đô thị. Nếu xét riêng lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các công cụ tương tác với khách hàng như chatbot và voicebot là nhóm ứng dụng dễ nhận thấy nhất.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB

Những công cụ này cho phép khách hàng nhận phản hồi tự động từ ngân hàng, giảm thời gian chờ và mở rộng khả năng hỗ trợ ngoài các kênh giao dịch truyền thống. AI cũng được sử dụng để tối ưu hóa hệ thống, giúp ngân hàng phản hồi nhu cầu của khách hàng một cách chủ động hơn.

Một lĩnh vực quan trọng khác là kiểm soát và quản trị rủi ro. Theo ông Vinh, AI có thể hỗ trợ tự động hóa các quy trình liên quan, góp phần duy trì hoạt động ngân hàng liên tục và hạn chế gián đoạn.

“Kết quả cuối cùng mà ngân hàng hướng tới không chỉ là một hệ thống vận hành nhanh hơn. Công nghệ phải giúp khách hàng có được trải nghiệm thuận tiện, linh hoạt và rút ngắn thời gian khi thực hiện giao dịch hoặc tiếp cận các giải pháp tài chính”, ông Vinh chia sẻ.

Khi AI không chỉ dừng lại ở việc đầu tư vào công nghệ

Bước vào giai đoạn phát triển mới cùng đất nước, SHB xác định công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong chiến lược chuyển đổi công nghệ của SHB với định hướng 5 FIRST, Data + AI FIRST - dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu. SHB đang từng bước ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất, quản trị rủi ro và quản trị hệ thống…

Với SHB, AI không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ. AI còn là câu chuyện về con người, văn hóa đổi mới, năng lực hợp tác và khả năng đưa những ý tưởng mới vào thực tiễn.

Chính vì lý do đó, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB bày tỏ, SHB mong muốn trở thành một phần trong hệ sinh thái AI Việt Nam, mang đến những bài toán thật của ngành tài chính – ngân hàng; kết nối các giải pháp công nghệ với chuyên gia nghiệp vụ; tạo điều kiện để những ý tưởng có tiềm năng được tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước đưa vào hoạt động thực tế.

“Chúng tôi mong muốn SHB không chỉ là nơi ứng dụng AI, mà còn có thể đóng vai trò là người đặt hàng, đối tác phát triển, môi trường thử nghiệm và bệ phóng thị trường cho những giải pháp có giá trị", ông Vinh nhấn mạnh.

Đây cũng là cách SHB diễn giải tinh thần “AI for Everyone” – AI cho mọi người. Theo ông Vinh, công nghệ cần giúp mỗi cá nhân làm việc hiệu quả hơn, mỗi doanh nghiệp vận hành thông minh hơn, mỗi khách hàng được phục vụ tốt hơn và thành quả của đổi mới sáng tạo được lan tỏa rộng hơn trong xã hội.

Cánh tay nối dài góp phần giúp AI Việt Nam vươn mình trong tương lai

Chia sẻ về việc SHB đồng hành với Vietnam AI Innovation Challenge 2026, ông Đỗ Quang Vinh cho biết ngân hàng muốn tạo điều kiện để thí sinh chuyển kiến thức về AI thành những ứng dụng thực tế.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, chương trình có thể giúp các đội thi hiểu rõ hơn AI tạo ra giá trị như thế nào đối với nhân viên, hoạt động vận hành và khách hàng của ngân hàng.

Tại VAIC 2026, SHB còn dành giải thưởng 5.000 USD cho giải pháp AI xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Tuy nhiên, một trong những điểm được ông Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh là khả năng phát triển giải pháp sau cuộc thi.

Tại VAIC 2026, SHB còn dành giải thưởng 5.000 USD cho giải pháp AI xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Tuy nhiên, một trong những điểm được ông Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh là khả năng phát triển giải pháp sau cuộc thi.

Ông Vinh kỳ vọng các sản phẩm và giải pháp được phát triển tại cuộc thi không dừng lại ở mô hình trình diễn. Những ý tưởng có tiềm năng có thể tiếp tục được nghiên cứu để ứng dụng vào hoạt động vận hành và kinh doanh của ngân hàng.

Theo ông Vinh, SHB sẽ xem xét các kết quả đầu ra của cuộc thi trên cơ sở khả năng nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện năng suất và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thuận tiện hơn.

Không dừng lại ở đó, trong những năm tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Tổ chức, hướng tới duy trì cuộc thi trở thành hoạt động thường niên; tạo dựng một không gian đổi mới sáng tạo bền vững, nơi các bài toán thực tiễn liên tục được kết nối với nhân tài, tri thức và những giải pháp công nghệ mới.

Trên nền tảng đó, cuộc thi sẽ từng bước mở rộng về quy mô, lĩnh vực và mạng lưới tham gia; vươn tới tầm khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng AI Việt Nam.

SHB cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm, bồi dưỡng và đồng hành cùng các tài năng AI; mở rộng kết nối với trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia quốc tế...

Với các đối tác công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế của SHB như Huawei, Viettel, FPT, CMC… SHB sẽ là trung gian kết nối nền tảng, kinh nghiệm và năng lực công nghệ tiên tiến; thúc đẩy việc đưa các giải pháp công nghệ vào ứng dụng thực tiễn.

“Chúng tôi tin rằng, để trí tuệ Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo. Với tinh thần đó, SHB cam kết sẽ tiếp tục chủ động tham gia, đồng hành và kết nối trên hành trình phát triển sản phẩm có giá trị cho cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước", Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB khẳng định.



