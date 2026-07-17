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Từ loạt giao dịch 1,5 tỷ đồng, công an tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt giữ Trịnh Đắc Vinh SN 1984

| | Kinh tế số

Từ loạt giao dịch 1,5 tỷ đồng, công an tiến hành khám xét khẩn cấp, bắt giữ Trịnh Đắc Vinh SN 1984

Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Đắc Vinh, công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, đấu tranh làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 6/2026 đến nay, Trịnh Đắc Vinh (sinh năm 1984, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) đã đứng ra nhận cá độ bóng đá của nhiều đối tượng trên địa bàn trong thời gian diễn ra vòng chung kết FIFA World Cup 2026.

Sau khi nhận cá độ từ các đối tượng, Vinh giữ lại một phần để hưởng lợi, phần còn lại chuyển cho Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1989, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn). Mạnh sử dụng máy tính truy cập trang "kèo nhà cái" để lấy tỷ lệ các trận đấu thuộc vòng chung kết FIFA World Cup 2026, sau đó chuyển cho Vinh và các con bạc để tổ chức nhận cá độ. Các đối tượng trao đổi thông tin cá cược chủ yếu qua ứng dụng mạng xã hội; sau mỗi trận đấu sẽ đối chiếu kết quả thắng, thua để thanh toán tiền.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, điều tra với 07 đối tượng tham gia đánh bạc; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Đắc Vinh và Nguyễn Hùng Mạnh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
giao dịch

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