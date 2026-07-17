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Đề xuất bổ sung quy định quyền đồng kiểm khi nhận hàng để ngăn lừa đảo thương mại điện tử

| | Kinh tế số

Đề xuất bổ sung quy định quyền đồng kiểm khi nhận hàng để ngăn lừa đảo thương mại điện tử

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Đề xuất bổ sung quy định quyền đồng kiểm khi nhận hàng để ngăn lừa đảo thương mại điện tử- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phân định rõ mối quan hệ giữa bưu chính với thương mại điện tử, đặc biệt là chuyển phát nhanh, giao hàng tiết kiệm để quản lý chặt chẽ an ninh bưu gửi nhưng vẫn tạo không gian thông thoáng cho phát triển các mô hình chuyển phát hiện đại.

Quy định rõ hơn về thông tin người gửi và dữ liệu bưu chính, bảo đảm chặt chẽ khả thi nhằm phòng, chống việc lợi dụng mạng lưới bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vũ khí, chất nổ và ma túy. Bổ sung quy định về quyền đồng kiểm khi nhận hàng để chống lừa đảo thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nghiên cứu bổ sung nguyên tắc xác định mức bồi thường tối thiểu, cơ chế thẩm định giá đối với bưu gửi giá trị cao khi phát sinh lỗi mất đồ, tráo hàng hoặc chậm chuyển phát.

Cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ quan soạn thảo đã bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47, đơn giản hóa 4 và sửa đổi, bổ sung 3 điều kiện kinh doanh. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục và điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết. Tăng cường hậu kiểm, không để phát sinh các thủ tục dưới hình thức biến tướng.

Cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo đảm thống nhất với pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và các luật có liên quan. Nghiên cứu kỹ và hoàn thiện các quy định về giao dịch đáng ngờ, danh sách chỉ định, các biện pháp phong tỏa hay trì hoãn.

Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội cùng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.


Theo Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam

Thời báo VTV

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