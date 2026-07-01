Thông báo quan trọng đến người dùng Zalo, Facebook

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới đang xuất hiện trên không gian mạng.

Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, liên hệ với người dân qua điện thoại, Zalo, Facebook nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường tự xưng là cán bộ của cơ quan quản lý Nhà nước, thông báo người dân có hồ sơ cần bổ sung, cập nhật hoặc xác minh thông tin liên quan đến đất đai, căn cước công dân hoặc các thủ tục hành chính.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn qua Zalo, Facebook mạo danh cán bộ Nhà nước, dụ truy cập đường link giả mạo để chiếm đoạt thông tin và tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo lòng tin, chúng gửi hình ảnh giấy mời, văn bản hoặc đường link được thiết kế giống các cổng dịch vụ công, yêu cầu người dân truy cập và khai báo thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản...

Sau khi thu thập được các dữ liệu này, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hoặc ngân hàng, hướng dẫn người dân cung cấp mã OTP, mã xác thực hoặc thực hiện một số thao tác trên điện thoại. Khi nắm được mã OTP, chúng nhanh chóng thực hiện các giao dịch để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết người dân cần cảnh giác với những cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu truy cập các đường link không phải cổng thông tin chính thức của cơ quan Nhà nước. Một dấu hiệu phổ biến khác là các đối tượng thường tạo áp lực, yêu cầu phải thực hiện ngay với lý do hồ sơ sẽ bị khóa, bị xử phạt hoặc mất quyền lợi nếu không làm theo.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khẳng định không có bất kỳ cán bộ nào yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Để phòng tránh rủi ro, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào; không bấm vào các đường link lạ do người không quen biết gửi; không khai báo thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên các website không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nhận được giấy mời hoặc thông báo liên quan đến thủ tục hành chính, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng tại địa phương để kiểm tra, xác minh trước khi thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn nào.

Nếu đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP cho đối tượng nghi vấn, người dân cần lập tức khóa tài khoản, thông báo với ngân hàng để ngăn chặn giao dịch phát sinh, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc nâng cao cảnh giác và kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện các yêu cầu trực tuyến là giải pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.