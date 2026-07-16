Mỹ cấp phép xuất khẩu số lượng nhỏ chip AI Nvidia sang Trung Quốc

Ông lớn ngành chip Nvidia vừa ghi nhận tín hiệu tích cực về khả năng trở lại thị trường Trung Quốc, sau khi giới chức Mỹ xác nhận đã cấp phép xuất khẩu với một số lượng nhỏ chưa được tiết lộ chip H200 tới thị trường Trung Quốc.

Đây là dòng chip AI cao cấp đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho phép Nvidia xuất khẩu sang Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, quá trình xuất khẩu vẫn rất hạn chế do nhiều điều kiện ràng buộc của giới chức Mỹ, trong đó có việc chia sẻ 25% doanh thu với chính phủ, đồng thời phía Trung Quốc cũng không khuyến khích doanh nghiệp trong nước mua để thúc đẩy tự chủ về chip AI.

Phía Nvidia vẫn giữ thái độ thận trọng và cho biết tập đoàn này không kỳ vọng ở khả năng tăng trưởng doanh thu từ chip AI tại Trung Quốc thời gian tới.

Trung Quốc từng là thị trường tiêu thụ thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới, đóng góp tới 25% tổng doanh thu của Nvidia vào năm 2022. Tuy nhiên, các lệnh siết chặt xuất khẩu liên tiếp của Mỹ đã kéo tỷ trọng này rớt xuống dưới mức 10% và chủ yếu chỉ còn là doanh thu từ chip đồ họa máy tính (PC).