Một công ty giao đồ ăn sắp bán mình cho Uber, định giá ở mức 14,5 tỷ USD

Tờ Financial Times đưa tin, Delivery Hero chuẩn bị được Uber thâu tóm trong một thương vụ định giá công ty khoảng 12,5 tỷ euro (tương đương 14,5 tỷ USD), qua đó tiếp tục thúc đẩy quá trình hợp nhất trên thị trường giao đồ ăn toàn cầu.

Tập đoàn giao đồ ăn của Đức dự kiến công bố thương vụ sớm nhất vào thứ năm, với mức giá Uber trả vào khoảng 41 euro mỗi cổ phiếu.

Giao dịch này sẽ chia tách Delivery Hero, trong đó tập đoàn sẽ bán mảng Thổ Nhĩ Kỳ Yemeksepeti cùng nhiều hoạt động kinh doanh tại châu Âu cho một công ty đầu tư của Mỹ, nhằm giảm mức độ chồng lấn địa lý với Uber vốn có thể khiến các cơ quan quản lý xem xét kỹ về vấn đề cạnh tranh.

Những người thân cận với thương vụ cảnh báo rằng các điều khoản và thời điểm vẫn chưa được hoàn tất và có thể thay đổi.

Thương vụ này sẽ đánh dấu bước hợp nhất mới nhất của thị trường giao đồ ăn, đồng thời giúp Uber có thêm quy mô để cạnh tranh với các đối thủ. Năm ngoái, DoorDash đã thâu tóm Deliveroo có trụ sở tại Anh với giá 2,9 tỷ bảng, còn Prosus mua Just Eat Takeaway với giá 4,1 tỷ euro.

Thương vụ sẽ giúp Uber mở rộng mạnh mẽ tại Trung Đông thông qua việc mua lại Talabat và HungerStation của Saudi Arabia. Uber cũng sẽ tiếp quản Baemin, mảng kinh doanh tại Hàn Quốc của Delivery Hero, sau khi trước đó từng xem xét một đề nghị mua lại đơn vị này.

Uber đã đàm phán với Delivery Hero từ tháng 5, khi CEO Dara Khosrowshahi lần đầu tiếp cận hội đồng quản trị công ty với đề nghị 33 euro mỗi cổ phiếu, định giá doanh nghiệp khoảng 10 tỷ euro.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà sáng lập kiêm CEO Delivery Hero Niklas Östberg cho biết ông sẽ rời vị trí vào tháng 3/2027, sau nhiều năm chịu áp lực từ cổ đông. Nhà đầu tư hoạt động Aspex Management từ lâu đã kêu gọi công ty tinh gọn hoạt động, đẩy nhanh việc bán tài sản và thay thế Östberg.

Tập đoàn gọi xe có trụ sở tại San Francisco sau đó đã xây dựng một tỷ lệ sở hữu đáng kể tại Delivery Hero. Tháng 4, Uber mua 270 triệu euro cổ phiếu từ Prosus, công ty đang giảm tỷ lệ sở hữu để tuân thủ các yêu cầu chống độc quyền của EU liên quan đến thương vụ mua Just Eat. Tháng sau đó, Uber tiếp tục mua cổ phiếu từ Aspex có trụ sở tại Hong Kong.

Trước thương vụ tuần này, Uber kiểm soát 24,99% quyền biểu quyết của Delivery Hero, củng cố vị thế để chặn bất kỳ đề nghị mua lại cạnh tranh nào, đồng thời vẫn ở ngay dưới ngưỡng pháp lý có thể kích hoạt rà soát đầu tư nước ngoài của chính phủ Đức cũng như kiểm soát sáp nhập.

Để chuẩn bị cho thương vụ, Uber đã tạm dừng việc ra mắt dịch vụ giao hàng tại 5 thị trường châu Âu mới, nơi Delivery Hero cũng có hoạt động, bao gồm Áo, Na Uy và Hy Lạp, chỉ vài tháng sau khi các kế hoạch này được công bố.

Uber và Delivery Hero có hoạt động chồng lấn tại 4 thị trường giao đồ ăn ở EU: Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Một nhân vật trong ngành cho rằng việc tạm dừng này có thể giúp quá trình rà soát chống độc quyền của EU đối với thương vụ thâu tóm diễn ra suôn sẻ hơn, dù thương vụ dự kiến vẫn sẽ bị xem xét kỹ do mức độ chồng lấn lớn giữa các thị trường của hai công ty.

Theo: Financial Times