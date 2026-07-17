NotebookLM đã đổi tên

Google đã giới thiệu NotebookLM tại Google I/O 2023 với tên gọi Dự án Tailwind với mục tiêu đơn giản: giúp mọi người học tập. Giờ đây, hơn 30 triệu người và hơn 600.000 tổ chức đang sử dụng công cụ này để thay đổi cách thức làm việc của họ.

Hôm nay, Google đổi tên NotebookLM thành Gemini Notebook. Theo nhà phát triển, sản phẩm này vẫn là một ứng dụng độc lập tập trung vào việc trở thành công cụ nghiên cứu hàng đầu, nhưng giờ đây sẽ tích hợp nhiều chức năng hơn trong toàn bộ hệ sinh thái của Google, bao gồm cả ứng dụng Gemini và Google Search.

Để giúp nghiên cứu của người dùng chính xác và hiệu quả hơn, Google đã bắt đầu triển khai bản cập nhật cung cấp cho mỗi sổ tay một máy tính đám mây bảo mật. Điều này cho phép Gemini Notebook viết và tạo code trực tiếp, giúp người dùng thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp dựa trên nguồn dữ liệu của mình.

Tính năng này hiện đã có sẵn cho người dùng Google AI Ultra và khách hàng doanh nghiệp Workspace có quyền truy cập AI Ultra và AI Expanded Access. Bản cập nhật sẽ được triển khai cho tất cả người dùng Pro trên web trong những tuần tới, cho phép các định dạng đầu ra hoàn toàn mới và phân tích sâu hơn.