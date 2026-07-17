Việt Nam đang vươn lên thành một trong những thị trường năng động bậc nhất trong một lĩnh vực

Vietnam Game Connect 2026, một trong những sự kiện trọng điểm của ngành trò chơi điện tử (game) quy tụ hàng trăm đại diện đến từ các studio, các nhà phát hành, phát triển trò chơi, đại diện từ các nền tảng công nghệ, nhà đầu tư và đối tác trong hệ sinh thái để cùng thảo luận về tương lai của ngành game Việt Nam và tiềm năng tăng trưởng toàn cầu. Tham gia sự kiện với vai trò đối tác chiến lược, Payoneer ﻿ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng tài chính trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp game Việt Nam thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn doanh thu quốc tế hiệu quả khi mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu.

Tiếp sức cho giai đoạn phát triển mới của hệ sinh thái game Việt Nam

Việt Nam đang vươn lên thành một trong những thị trường năng động bậc nhất về game, không chỉ tại khu vực Đông Nam Á mà trên phạm vi toàn cầu. Theo Sensor Tower, Việt Nam hiện đứng đầu khu vực và đứng thứ hai trên thế giới về số lượt tải trò chơi trên thiết bị di động (mobile game) , khẳng định rõ nét vị thế của quốc gia trong hệ sinh thái game toàn cầu.

Các dự báo cũng cho thấy quy mô thị trường game trên thế giới có thể cán mốc 350 tỷ USD vào năm 2030 , trong đó 167 tỷ USD doanh thu đến từ các giao dịch trong ứng dụng (in-app purchases) với khoảng 149 tỷ lượt tải trò chơi . Trước đà tăng trưởng mạnh mẽ này, nhiều công ty và nhà phát hành game nội địa đang chuyển hướng sang các thị trường quốc tế. Việc mở rộng thị trường hoạt động không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà phát hành tại Việt Nam mà còn thể hiện tầm quan trọng của những đối tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, từ nền tảng công nghệ, dịch vụ phát hành cho đến hạ tầng tài chính.

Song hành cùng giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành, Payoneer tiếp tục cung cấp hạ tầng tài chính cho các doanh nghiệp game nhằm đơn giản hóa việc vận hành xuyên biên giới. Tham gia sự kiện Vietnam Game Connect 2026 năm nay, Payoneer đã trực tiếp trao đổi với các nhà phát hành, nhà phát triển game và các đối tác trong hệ sinh thái về hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế cũng như nhu cầu ngày càng gia tăng từ các doanh nghiệp có định hướng phát triển toàn cầu.

Bà Hoàng Thị Thảo Anh, Giám đốc Marketing (CMO) tại GameGeek chia sẻ: “Khi cộng đồng phát triển game Việt Nam bước vào giai đoạn mà việc vươn ra toàn cầu không còn là lựa chọn mà đã trở thành bước phát triển tất yếu, Vietnam Game Connect được xây dựng để kết nối hệ sinh thái cần thiết cho hành trình đó - từ nền tảng công nghệ, hạ tầng tài chính đến các đối tác quốc tế. Khi các studio mở rộng ra thị trường toàn cầu, thách thức không chỉ nằm ở việc tạo ra những sản phẩm xuất sắc mà còn ở khả năng vận hành xuyên biên giới. Sự đồng hành của những đối tác như Payoneer góp phần hoàn thiện hạ tầng cần thiết, giúp các doanh nghiệp game Việt Nam tự tin tăng trưởng và mở rộng ra thế giới”.

Từ xử lý thanh toán đến hạ tầng tài chính quy mô toàn cầu

Với cơ hội thị trường ngày càng rộng mở, các doanh nghiệp game cần xây dựng nền tảng vận hành vững chắc khi mở rộng quy mô kinh doanh. Đặc biệt, hạ tầng tài chính là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý doanh thu, thực hiện thanh toán và kiểm soát dòng tiền hiệu quả trên nhiều thị trường.

Payoneer﻿ giải quyết các nhu cầu này bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp thu nhận doanh thu toàn cầu từ các nền tảng và mạng lưới quảng cáo một cách liền mạch, quản lý nguồn tiền thông qua ví đa tiền tệ (multi-currency wallet). Đồng thời doanh nghiệp linh hoạt sử dụng nguồn tiền để thanh toán cho đối tác, tái đầu tư vào hoạt động quảng cáo, chuyển đổi ngoại tệ hoặc rút tiền về tài khoản ngân hàng nội địa. Đây là những giải pháp cần thiết đối với các doanh nghiệp đang vận hành và phát triển tại nhiều thị trường, giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán quốc tế, rút ngắn chu kỳ dòng tiền và giảm thiểu các trở ngại trong quá trình vận hành hàng ngày.

Bên cạnh nền tảng công nghệ, Payoneer cũng chú trọng hỗ trợ chuyên sâu và sự am hiểu tường tận thị trường nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các nhu cầu thanh toán quốc tế khi đang vận hành tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa mạng lưới thanh toán toàn cầu và hiểu biết bản địa đặc biệt có ý nghĩa đối với những nhà lãnh đạo và đội ngũ kế toán đang phải cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng doanh thu và hiệu quả vận hành.

Thông qua sự kiện Vietnam Game Connect 2026, Payoneer mang đến cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp game cách hệ thống vận hành tài chính hiệu quả có thể hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh dài hạn, từ cải thiện khả năng dự báo dòng tiền, mở rộng các nguồn doanh thu quốc tế đến tối ưu việc tái đầu tư cho tăng trưởng.

Ông Nagesh Devata, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Payoneer, chia sẻ: “Ngày càng nhiều công ty game tại Việt Nam hướng đến việc phát triển sản phẩm cho người dùng trên toàn thế giới. Để hiện thực hóa khát vọng đó, doanh nghiệp cần một hạ tầng tài chính đủ năng lực để đồng hành cùng tốc độ tăng trưởng của họ. Tại Payoneer, chúng tôi tập trung giúp các doanh nghiệp số thu nhận doanh thu từ mọi nền tảng toàn cầu, quản lý dòng tiền quốc tế và sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, từ đó họ có thể tự tin tái đầu tư vào hoạt động thu hút người dùng, phát triển sản phẩm và mở rộng ra thị trường quốc tế”.

Một hạ tầng tài chính hiệu quả sẽ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong thời điểm ngành công nghiệp game Việt Nam đang ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Payoneer cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt bằng công nghệ và chuyên môn trên hành trình phát triển, vận hành hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.