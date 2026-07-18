Netflix thừa nhận đã dùng AI cho 17 phút phim tài liệu: Nhanh gấp đôi, chi phí giảm một nửa khi ngân sách tiến sát 20 tỷ USD

Trong bối cảnh chi phí sản xuất nội dung ngày càng leo thang và cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng streaming ngày càng khốc liệt, Netflix lần đầu công bố những con số cụ thể về hiệu quả của AI trong quy trình làm phim. Theo CEO Ted Sarandos, khoảng 17 phút cảnh quay được AI hỗ trợ xử lý trong loạt phim tài liệu The American Experiment đã được hoàn thành nhanh gấp đôi với chi phí chỉ bằng một nửa so với quy trình thông thường.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Netflix dự kiến chi tới 20 tỷ USD cho nội dung trong năm 2026. Trong khi ngân sách tiếp tục tăng, tốc độ tăng trưởng doanh thu của hãng lại có dấu hiệu chậm lại, từ 16% trong quý I xuống 13% ở quý II và được dự báo khoảng 12% trong quý III. Sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu Netflix cũng từng giảm tới 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ dù kết quả kinh doanh nhìn chung vẫn đáp ứng kỳ vọng của giới phân tích.

AI đang trở thành công cụ tối ưu chi phí sản xuất

Theo Ted Sarandos, AI tạo sinh (Generative AI) hiện được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn hậu kỳ nhằm giúp các ê-kíp sáng tạo xử lý những công việc vốn tiêu tốn nhiều thời gian và ngân sách. Tính từ đầu năm đến nay, các đối tác sản xuất của Netflix đã áp dụng quy trình GenAI trong khoảng 300 bộ phim và chương trình, phần lớn ở khâu hậu kỳ.

Phim 'The American Experiment'. Ảnh: Netflix

Netflix cho biết AI hiện được dùng để tăng mật độ đám đông trong các cảnh quay, mở rộng bối cảnh, xây dựng các cảnh mở đầu quy mô lớn hay tái hiện những trận chiến lịch sử. Trong nhiều trường hợp, nếu không có AI, các đoàn phim buộc phải cắt giảm hoặc đơn giản hóa những phân cảnh này vì không đủ ngân sách hoặc không kịp tiến độ.

“Bằng cách trang bị cho các nhà sáng tạo những công cụ này, chúng tôi tin rằng họ sẽ phát huy tốt hơn khả năng của mình và tạo ra nhiều giá trị hơn với mỗi USD đầu tư vào nội dung. Thời gian sản xuất có thể được rút ngắn và chất lượng cũng có thể được cải thiện.” - Ted Sarandos, Đồng CEO Netflix

Sarandos cũng cho biết khoản chi phí tiết kiệm được từ AI nhiều khả năng sẽ được tái đầu tư để sản xuất thêm nội dung mới, qua đó tạo thêm nhiều tác phẩm giúp thu hút người xem và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

AI vẫn là chủ đề gây tranh cãi tại Hollywood

Dù tích cực ứng dụng AI, Sarandos vẫn nhấn mạnh rằng công nghệ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Ông nói: “ AI sẽ mang đến cho các nhà sáng tạo những công cụ tốt hơn để hiện thực hóa tầm nhìn của họ. Phim vẫn được tạo ra bởi những con người làm phim.”

Ted Sarandos, Đồng CEO Netflix

Tuy nhiên, AI vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong ngành giải trí. Việc sử dụng AI từng là một trong những vấn đề lớn nhất trong cuộc đình công của biên kịch và diễn viên Hollywood năm 2023 nhằm đòi hỏi các hãng phim, trong đó có Netflix, đưa ra những cam kết rõ ràng về quyền lợi của người lao động.

Ngay cả những đạo diễn đang hợp tác với Netflix cũng có quan điểm rất cứng rắn. Năm ngoái, đạo diễn Guillermo del Toro - người thực hiện bộ phim Frankenstein cho nền tảng này - từng tuyên bố ông “thà chết” còn hơn sử dụng AI tạo sinh trong quá trình sáng tạo.

Dẫu vậy, Netflix vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư vào công nghệ. Sau khi hợp nhất các hoạt động kỹ xảo và sản xuất ảo dưới thương hiệu Eyeline Studios, hãng tiếp tục chi tới khoảng 600 triệu USD để mua lại InterPositive, công ty công nghệ điện ảnh do tài tử Ben Affleck đồng sáng lập.

Cuộc chiến không chỉ còn là giữa các nền tảng streaming

Việc Netflix đẩy mạnh AI cũng phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành giải trí trực tuyến. Theo Bob Lang, nhà sáng lập Explosive Options, đối thủ của Netflix hiện không chỉ là Disney hay HBO.

“Netflix không chỉ cạnh tranh với Disney hay HBO. Họ còn cạnh tranh với game trực tuyến của Microsoft, Sony và Nintendo. Họ cạnh tranh với TikTok, video Facebook, YouTube Shorts và gần như mọi thứ khiến người dùng dành thời gian trên điện thoại.”

Ông cho rằng người xem hoàn toàn có thể vừa bật Netflix vừa lướt mạng xã hội. Vì vậy, thách thức lớn nhất của hãng không đơn thuần là sản xuất nhiều nội dung hơn, mà là tạo ra những bộ phim và chương trình đủ hấp dẫn để người dùng thực sự dành toàn bộ sự chú ý cho màn hình.

Nếu AI có thể giúp hoàn thành một số phân cảnh nhanh hơn với chi phí thấp hơn mà vẫn giữ được chất lượng, khoản tiết kiệm đó có thể trở thành lợi thế đáng kể trong bối cảnh Netflix dự kiến nâng chi tiêu cho nội dung lên khoảng 20 tỷ USD trong năm nay.