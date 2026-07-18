Hàn Quốc đặt mục tiêu vươn lên nhóm 2 nước dẫn đầu thế giới về AI

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Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc Bae Kyung-hoon ngày 16/7 cho biết Hàn Quốc sẽ vươn lên nhóm hai quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi năng lực AI của nước này được các tổ chức đánh giá quốc tế xếp ở vị trí thứ ba.

Phát biểu tại phiên báo cáo công tác với Tổng thống Lee Jae Myung tại Nhà Xanh, Phó Thủ tướng Bae Kyung-hoon cho biết kết quả đánh giá mô hình AI quốc tế dự kiến công bố vào tháng 8 tới có thể giúp Hàn Quốc vượt qua vị trí thứ ba hiện tại để tiến vào nhóm hai nước dẫn đầu. Đợt đánh giá tiếp theo sẽ được công bố vào tháng 12.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Bae Kyung-hoon khẳng định Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng phát triển mô hình AI nền tảng tiên tiến có trình độ tương đương "Mytos" – dòng mô hình AI tiên tiến mà Mỹ coi là công nghệ chiến lược và đang áp dụng các biện pháp kiểm soát tiếp cận. Tuy nhiên, năng lực hạ tầng của Hàn Quốc hiện vẫn còn hạn chế. Hiện Chính phủ mới chỉ hỗ trợ khoảng 735 GPU NVIDIA B200 cho mỗi doanh nghiệp đang phát triển mô hình AI nền tảng trong nước, tăng từ mức 500 GPU trước đây nhưng vẫn còn rất xa so với nhu cầu thực tế. Do đó, Phó Thủ tướng Bae Kyung-hoon kêu gọi cơ quan tài chính và cơ quan lập ngân sách tăng cường hỗ trợ để Chính phủ có thể đầu tư phát triển các mô hình AI tiên tiến.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng mô hình AI hàng đầu thế giới, Chính phủ Hàn Quốc cũng đặt ưu tiên phát triển mô hình AI chuyên biệt về an ninh mạng nhằm nâng cao năng lực tự chủ trước nguy cơ các nước lớn tiếp tục siết kiểm soát việc tiếp cận công nghệ AI.

Theo kế hoạch, trong ngắn hạn, Hàn Quốc sẽ bổ sung dữ liệu chuyên ngành vào các mô hình AI nội địa hiện có để cho ra mắt mô hình AI chuyên về an ninh mạng ngay trong năm 2026. Về dài hạn, nước này sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các mô hình AI tiên tiến có năng lực ngang tầm các hệ thống hàng đầu thế giới.

Trong lĩnh vực AI vật lý (Physical AI), Phó Thủ tướng Bae Kyung-hoon cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ đồng thời phát triển mô hình AI dùng chung và các mô hình chuyên biệt cho từng ngành công nghiệp. Do việc thu thập lượng dữ liệu lớn cho từng lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, Hàn Quốc đặt mục tiêu trong vòng ba năm xây dựng nền tảng cho phép các doanh nghiệp chỉ cần khoảng 100-1.000 giờ dữ liệu cũng có thể tinh chỉnh mô hình AI để ứng dụng trong thực tế.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ thúc đẩy nội địa hóa dữ liệu, mô hình AI và các linh kiện cốt lõi nhằm tạo nền tảng xuất khẩu các giải pháp AI vật lý ra thị trường quốc tế.

Một nội dung đáng chú ý khác được công bố tại phiên họp là kế hoạch triển khai dịch vụ AI quốc gia mang tên "AI cho mọi người" ngay trong năm 2026. Theo đó, ngoài chatbot AI đa năng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phát triển các tác nhân AI phục vụ dịch vụ công và hướng tới mục tiêu từ năm 2027, mỗi người dân Hàn Quốc sẽ có một trợ lý AI cá nhân.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng nếu nền tảng này hỗ trợ tốt nhiều ngôn ngữ, Hàn Quốc có thể mở rộng hợp tác với các nước đang phát triển, qua đó hình thành một mạng lưới hợp tác AI độc lập, không phụ thuộc vào cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài AI, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin cũng công bố kế hoạch triển khai các dự án công nghệ chiến lược theo chương trình K-Moonshot, bao gồm phát triển máy tính lượng tử vào năm 2029, mô hình AI chuyên điều trị ung thư vào năm 2028 và công nghệ giao diện não – máy tính (BCI) vào năm 2030.

Đồng thời, Chính phủ sẽ áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với các dự án nghiên cứu có giá trị khoa học dù không đạt mục tiêu ban đầu và mở rộng ứng dụng AI trong toàn bộ hệ thống quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.