Cake là ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam năm 2026 theo công bố của Euromoney

Hạng mục này thuộc nhóm "Group Level Banking Awards" - nhóm giải thưởng đánh giá năng lực tổng thể của các tổ chức ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng thuần số và ngân hàng truyền thống. Theo đó, giải thưởng không xét riêng một sản phẩm hay ứng dụng đơn lẻ, mà ghi nhận toàn diện một mô hình ngân hàng trên các phương diện chiến lược, công nghệ, hiệu quả kinh doanh và giá trị mang lại cho khách hàng.

Được thành lập năm 2021 và phát triển theo mô hình thuần số ngay từ ngày đầu, Cake hiện phục vụ hơn 7 triệu khách hàng và là ngân hàng thuần số đầu tiên tại Việt Nam công bố có lãi chỉ sau 3,5 năm hoạt động. Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng (ARPU) đạt 25 USD trong năm 2025 và dự kiến đạt 44 USD trong năm 2026. Những kết quả này phản ánh năng lực mở rộng đa dịch vụ, đa tiện ích của một nền tảng có hệ sinh thái tài chính số đa dạng, được xây dựng ngay từ đầu trên nền tảng công nghệ và AI hiện đại nhằm mang lại giá trị thiết thực cho từng khách hàng.

Cake theo đuổi chiến lược xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng thông qua trải nghiệm được xây trên nền tảng số và cá nhân hóa xuyên suốt. Toàn bộ dịch vụ - từ mở tài khoản, thanh toán, tiết kiệm, tín dụng đến đầu tư - được tích hợp trên một ứng dụng duy nhất và liên tục được tối ưu bằng AI và khoa học dữ liệu theo nhu cầu của từng khách hàng. Nền tảng của Cake đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về bảo mật và quản trị rủi ro, bao gồm PCI DSS 4.0.1 Level 1, PCI 3DS, ISO/IEC 27001:2022, FIDO2 và sinh trắc học khuôn mặt chuẩn ISO/IEC 30107-3 Level 2, giúp ngân hàng cá nhân hóa và đảm bảo an toàn ở quy mô hàng triệu người dùng.

Song song, Cake cho biết doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái đối tác tài chính số đa dạng trong các lĩnh vực bán lẻ, viễn thông, vận tải, bảo hiểm và dịch vụ số, mở rộng khả năng tiếp cận tới hơn 60 triệu người dùng trong nền kinh tế số Việt Nam, qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện đến cả những nhóm khách hàng chưa được ngân hàng truyền thống phục vụ đầy đủ.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake, chia sẻ: "Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với chiến lược phát triển của Cake: dùng AI và khoa học dữ liệu để thấu hiểu từng khách hàng, thay vì phục vụ số đông theo một khuôn mẫu chung. Sau hơn 5 năm, chúng tôi đã chứng minh một ngân hàng thuần số tại Việt Nam có thể vừa tăng trưởng nhanh, vừa kinh doanh có lãi, vừa duy trì sự cá nhân hóa ở quy mô hàng triệu người dùng. Đây cũng là nền tảng để Cake hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Next Gen AI Bank hàng đầu khu vực, qua đó thúc đẩy tài chính toàn diện, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến với mọi người dân Việt Nam."

Giải thưởng từ Euromoney tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế dành cho Cake. Trước đó, ngân hàng được Tạp chí International Banker trao danh hiệu Best Digital Bank in Vietnam 2025, đồng thời được HR Asia Awards 2026 vinh danh ở hai hạng mục Best Companies to Work for in Asia và Tech Empowerment Awards. Những ghi nhận này phản ánh định hướng nhất quán của Cake: xây dựng ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm, đầu tư dài hạn vào con người, công nghệ và năng lực đổi mới để phát triển bền vững.

Giải thưởng sẽ được trao chính thức tại Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026.