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Trung Quốc ra mắt mô hình AI nguồn mở lớn nhất thế giới

| | Kinh tế số

Moonshot AI của Trung Quốc ra mắt Kimi K3 với 2.800 tỷ tham số, trở thành mô hình AI nguồn mở lớn nhất thế giới, gia tăng cạnh tranh trên thị trường AI toàn cầu.

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Moonshot AI của Trung Quốc vừa qua đã công bố mô hình ngôn ngữ lớn Kimi K3 với 2.800 tỷ tham số, trở thành mô hình AI nguồn mở (open-weight/open-source) có số lượng tham số lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo Moonshot AI, Kimi K3 hỗ trợ xử lý đa phương thức, có khả năng hiểu hình ảnh ngay từ đầu và sở hữu cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, cho phép xử lý các tài liệu và tác vụ có dung lượng rất lớn. Mô hình được tối ưu hóa cho các lĩnh vực như phát triển phần mềm, nghiên cứu chuyên sâu, xử lý các công việc đòi hỏi lượng kiến thức lớn và suy luận đa phương thức.

Moonshot AI cho biết việc tăng số lượng tham số giúp nâng cao năng lực xử lý và mở rộng giới hạn của mô hình, qua đó cải thiện hiệu suất trong các tác vụ phức tạp. Theo các kết quả đánh giá do công ty công bố, Kimi K3 có năng lực tổng thể tiệm cận các mô hình AI nguồn đóng hàng đầu thế giới.

Kimi K3 đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi đạt kết quả cạnh tranh với nhiều mô hình AI tiên tiến của Mỹ trong một số bài kiểm tra về lập trình, xử lý tác vụ phức tạp và khả năng hoạt động như một tác nhân AI (AI agent). Giới phân tích nhận định việc ra mắt Kimi K3 cho thấy khoảng cách công nghệ AI giữa Trung Quốc và Mỹ đang tiếp tục thu hẹp.

Moonshot AI được các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba và Tencent hậu thuẫn, đồng thời đang tìm kiếm khoảng 2 tỷ USD vốn đầu tư mới trước kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các chuyên gia nhận định ngày càng nhiều doanh nghiệp AI của Trung Quốc chuyển từ những đột phá riêng lẻ sang tạo ra các bước tiến mang tính hệ thống trong lĩnh vực mô hình nguồn mở. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường AI toàn cầu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các mô hình AI tiên tiến cho cộng đồng nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Theo Phương Hoa

VTV

Từ Khóa:
AI

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