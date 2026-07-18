Kimi K3 tạo sức ép mới trong cuộc đua AI toàn cầu

Mô hình trí tuệ nhân tạo Kimi K3 với 2,800 tỷ tham số đang đưa Trung Quốc tiến gần nhóm dẫn đầu thế giới. Ảnh: Moonshot AI

Sự xuất hiện của Kimi K3 đánh dấu thêm một bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Nếu trước đây các công ty Trung Quốc thường bị đánh giá là đi sau Mỹ nhiều tháng, thì tốc độ phát triển hiện nay cho thấy khoảng cách đó đang thu hẹp nhanh hơn dự đoán, tạo sức ép lên thế cân bằng công nghệ vốn do các doanh nghiệp Mỹ nắm giữ.

Theo Reuters, công ty khởi nghiệp Moonshot AI cho biết Kimi K3 là mô hình trí tuệ nhân tạo có 2.800 tỷ tham số, lớn nhất thế giới trong nhóm mô hình trọng số mở. Khác với mô hình mã nguồn đóng, mô hình trọng số mở cho phép người dùng tải về, vận hành và tùy chỉnh hệ thống, qua đó thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển ứng dụng mới.

Theo Moonshot, Kimi K3 được thiết kế cho các tác vụ suy luận phức tạp, lập trình dài hạn và xử lý kiến thức chuyên sâu. Mô hình có thể tiếp nhận tới 1 triệu token trong một lần nhập lệnh, tương đương khả năng ghi nhớ lượng thông tin lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước. Công ty khẳng định hiệu năng của Kimi K3 tiệm cận Fable 5 của Anthropic và vượt nhiều đối thủ ở khả năng tối ưu hóa bộ xử lý đồ họa phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Những tuyên bố này cũng nhận được sự xác nhận một phần từ các tổ chức đánh giá độc lập. Arena.ai xếp Kimi K3 đứng đầu bài kiểm tra xây dựng giao diện web. Vals AI xếp mô hình ở vị trí thứ hai, chỉ sau Fable 5. Trong khi đó, Artificial Analysis đánh giá Kimi K3 đạt hiệu năng tương đương GPT-5.5 của OpenAI và Claude Opus 4.8 của Anthropic ở các bài kiểm tra nhiều bước và tác vụ phức tạp.

Sự tiến bộ này đang làm thay đổi nhận định lâu nay về năng lực AI của Trung Quốc. Nhà phân tích trưởng tại công ty tư vấn dữ liệu thị trường công nghệ toàn cầu Omdia, Lian Jye Su cho rằng, các mô hình của Trung Quốc ngày càng hấp dẫn vì chi phí triển khai thấp hơn đáng kể so với các hệ thống hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý quy mô rất lớn của Kimi K3 không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ mặc nhiên đạt hiệu suất tối ưu.

Quy mô khổng lồ cũng tạo ra rào cản mới. Chuyên gia tại Viện Doanh nghiệp Mỹ Ryan Fedasiuk, nhận định việc vận hành một mô hình có 2.800 tỷ tham số trên máy tính cá nhân sẽ cần hệ thống phần cứng trị giá hàng trăm nghìn USD. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn người dùng vẫn phải phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu hoặc dịch vụ điện toán đám mây.

Bên cạnh quy mô, các chuyên gia cho rằng số lượng tham số chỉ phản ánh một phần năng lực của mô hình. Tham số là những giá trị mà hệ thống học được trong quá trình huấn luyện và thường được dùng để đo quy mô, nhưng không phải là thước đo tuyệt đối về chất lượng.

Moonshot cho biết Kimi K3 còn được bổ sung hai cải tiến kiến trúc nhằm nâng cao hiệu quả tính toán và giảm sự can thiệp của con người trong các nhiệm vụ lập trình dài.

Được Alibaba và Tencent hậu thuẫn, Moonshot đang tiếp tục mở rộng đầu tư để duy trì vị thế trong cuộc đua AI. Việc một doanh nghiệp Trung Quốc tiến sát nhóm dẫn đầu cho thấy cạnh tranh trí tuệ nhân tạo đã bước sang giai đoạn mới, nơi lợi thế không còn nằm tuyệt đối ở quy mô vốn hay quốc gia sở hữu công nghệ, mà ở tốc độ đổi mới và khả năng đưa công nghệ vào thực tế.

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