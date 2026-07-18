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Nga đề xuất hạn chế trẻ dưới 14 tuổi tiếp cận mạng xã hội và AI

| | Kinh tế số

Nga đề xuất hạn chế trẻ dưới 14 tuổi tiếp cận mạng xã hội và AI

Nga đang thảo luận về dự luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký và sử dụng các mạng xã hội cũng như chatbot trí tuệ nhân tạo (AI).

Các biện pháp hạn chế này được Ủy ban Chính sách Thông tin thuộc Duma Quốc gia Nga đề xuất và có thể được triển khai trong vòng hai năm tới. Một trong những cơ chế thực hiện chính sẽ là xác minh người dùng thông qua cổng dịch vụ công Gosuslugi, để xác định độ tuổi của người dùng và ngăn chặn các nỗ lực lách luật.

Mục tiêu của biện pháp này là bảo vệ trẻ em trước những rủi ro từ môi trường số, bao gồm việc tiếp cận thông tin sai lệch, nguy cơ bị thao túng nội dung, lừa đảo trực tuyến cũng như những tác động tiêu cực đến tâm lý và quá trình phát triển của trẻ.

Đối với nhóm thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên, các nhà lập pháp Nga cho rằng cần tập trung vào việc giáo dục kỹ năng sử dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả, thay vì áp dụng các biện pháp cấm hoàn toàn.

Việc hạn chế trẻ em dưới 14 tuổi tiếp cận mạng xã hội và AI hiện mới là đề xuất được đưa ra thảo luận và chưa trở thành quy định pháp luật tại Nga. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy người Nga đang quan tâm đến việc xây dựng các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội.

Theo Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Liên bang Nga)

Thời báo VTV

Từ Khóa:
AI

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