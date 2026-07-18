Công an xác minh giao dịch chuyển nhầm 250 triệu đồng, người phụ nữ SN 1974 được mời làm việc

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Dương Kinh (TP Hải Phòng) cùng tinh thần trung thực, trách nhiệm của người nhận tiền, một phụ nữ ở Hà Nội đã nhanh chóng nhận lại 250 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm.

Người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Theo thông tin từ Công an phường Dương Kinh, ngày 14/7/2026, chị Đ.T.P. (SN 1987, trú tại Hà Nội) không may chuyển nhầm số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản của bà T.T.K. (SN 1974, trú tại tổ dân phố An Thắng, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) mở tại Ngân hàng Agribank.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Công an phường Dương Kinh đã khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để làm rõ sự việc.

Quá trình làm việc, bà T.T.K. đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an và nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền 250 triệu đồng cho chị Đ.T.P.

Sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Đ.T.P. đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Dương Kinh, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc. Đồng thời, chị cũng gửi lời cảm ơn tới bà T.T.K. vì nghĩa cử đẹp, sự trung thực và thiện chí khi phối hợp trả lại tài sản.

Theo Công an phường Dương Kinh, việc làm trên không chỉ giúp người dân kịp thời nhận lại tài sản mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.