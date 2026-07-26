Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng loạt tiệm vàng, kim cương ‘trùm mền’ giữa chợ

| | Xã hội

Hàng loạt tiệm vàng, kim cương tại chợ An Đông, Trung tâm thương mại An Đông Plaza bất ngờ “trùm mền”, phủ kín cửa cuốn. Không khí mua bán từng sôi động nay trở nên trầm lắng khi các cửa hàng còn hoạt động cũng rơi vào cảnh đìu hiu, ít người lui tới.

Trưa 26/7, ghi nhận của PV Tiền Phong tại chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông, TPHCM), nhiều tiệm vàng, kim cương tại đây đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Chợ An Đông và An Đông Plaza Là một trong những điểm giao dịch vàng bạc, đá quý thiên nhiên và gia công nữ trang lâu năm, có quy mô lớn tại TPHCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm, trao đổi trang sức.. Tuy nhiên trước những biến động của thị trường vàng và kim cương những ngày qua, khu vực này cũng trở nên trầm lắng, trái ngược với cảnh nhộn nhịp vốn có.

Khu vực tầng hầm trong chợ An Đông, những tiệm vàng, kim cương như Gia Huy, Hoàng Yến đều trùm mền kín mít. Chị Thủy (ngụ phường Chợ Lớn) có nhu cầu bán chiếc nhẫn đã mua của tiệm Hoàng Yến, nhưng đành quay về vì nơi này đã đóng cửa và dán thông báo nghỉ trong một tuần

Bên trong tiệm vẫn có nhân viên nhưng không đón khách

Hàng loạt tiệm vàng, kim cương treo bảng cho thuê, sang sạp. "Tôi có mua đôi bông tai bằng vàng trắng tại chợ này, nhưng giờ chủ tiệm đã nghỉ. Tôi đem sang tiệm cạnh đó bán nhưng bị từ chối, họ nói mua đâu thì bán đó. Giờ tôi không biết tính sao" - chị Phương (ngụ phường Bình Hưng Hòa) nói, giọng đầy lo lắng.

Còn tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza, loạt tiệm vàng, kim cương cũng đồng loạt đóng cửa. Tuy nhiên nhiều nơi vẫn bố trí nhân viên ngồi bên ngoài. Nơi này nhân viên luôn đề phòng khi có người chụp ảnh

Những tiệm trang sức còn mở cửa gần như cũng rất vắng khách. Khung cảnh đìu hiu ở khu chợ vàng bạc, đá quý trong chiều cuối tuần.

Những ki-ốt chuyên mua bán vàng, kim cương tại An Đông Plaza đồng loạt đóng cửa, điều này khiến khách hàng đến đây mua sắm không khỏi bất ngờ

Cách đó không xa, phố vàng bạc quận 5 (phường Chợ Lớn) với nhiều tuyến đường như Bạch Vân, Nhiêu Tâm... những tiệm vàng, kim cương vẫn mở cửa nhưng thưa vắng khách

Trong khi đó, đối diện chợ Bến Thành (phường Bến Thành), hàng loạt tiệm vàng, kim cương cũng tạm ngừng hoạt động và khẳng định sẽ quay trở lại

Theo Uyên Phương

Tiên Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế

18:26 , 26/07/2026
XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026

XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026

17:51 , 26/07/2026
Vỏ lốp ô tô nằm giữa cao tốc, 3 phương tiện va chạm liên hoàn

Vỏ lốp ô tô nằm giữa cao tốc, 3 phương tiện va chạm liên hoàn

17:36 , 26/07/2026
Khởi tố Thào Thị Má, Thào Thị Xua

Khởi tố Thào Thị Má, Thào Thị Xua

17:05 , 26/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên