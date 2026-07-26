Ngỡ ngàng loạt tiệm vàng, kim cương ‘trùm mền’ giữa chợ

Chợ An Đông và An Đông Plaza Là một trong những điểm giao dịch vàng bạc, đá quý thiên nhiên và gia công nữ trang lâu năm, có quy mô lớn tại TPHCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm, trao đổi trang sức.. Tuy nhiên trước những biến động của thị trường vàng và kim cương những ngày qua, khu vực này cũng trở nên trầm lắng, trái ngược với cảnh nhộn nhịp vốn có.