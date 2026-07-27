Thông báo quan trọng đến người dùng Facebook

Mới đây, Meta công bố Facebook Verified, tính năng xác minh danh tính mới dành cho người dùng Facebook mà không thu phí.

Khác với dịch vụ Meta Verified theo hình thức thuê bao, Facebook Verified chỉ tập trung xác nhận tài khoản thuộc về một người thật thông qua quy trình kiểm tra bằng video selfie.

Theo Meta, khi AI ngày càng giúp việc tạo hình ảnh, hồ sơ và tin nhắn giả trở nên dễ dàng, người dùng cần thêm một dấu hiệu để nhận biết liệu tài khoản mình đang tương tác có thực sự thuộc về một cá nhân hay không.

Facebook bổ sung huy hiệu xác minh miễn phí cho người dùng.(Ảnh: Meta)

Công ty kỳ vọng tính năng mới sẽ tăng độ tin cậy trong các hoạt động như mua bán trên Marketplace, kết nối qua Facebook Dating và trao đổi trong các nhóm cộng đồng.

Xác minh bằng video selfie

Để đăng ký Facebook Verified, người dùng cần quay một đoạn video selfie ngắn. Hệ thống sẽ đối chiếu khuôn mặt trong video với ảnh trên trang cá nhân để xác minh danh tính. Theo Meta, toàn bộ quy trình diễn ra miễn phí và thường chỉ mất vài phút.

Tính năng hiện dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, có tài khoản đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của nền tảng và không có dấu hiệu gian lận hoặc hoạt động thiếu xác thực. Facebook Verified chưa hỗ trợ Trang Facebook (Page) và các tài khoản bật chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode).

Meta cho biết tính năng sẽ được triển khai theo từng giai đoạn tại một số thị trường trước khi mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Hiện công ty chưa công bố thời điểm Facebook Verified xuất hiện tại từng quốc gia.

Không phải tick xanh

Sau khi xác minh thành công, người dùng sẽ nhận được huy hiệu Facebook Verified trên trang cá nhân. Trong giai đoạn đầu, dấu xác minh sẽ xuất hiện tại Marketplace, Facebook Dating và Groups, trước khi được mở rộng sang Bảng tin trong thời gian tới.

Facebook Verified không thay thế dấu tích xanh Meta Verified. (Ảnh: Meta)

Theo Meta, huy hiệu giúp người dùng dễ nhận biết tài khoản đã được xác minh trước khi liên hệ người bán, kết nối với hồ sơ hẹn hò hoặc tham gia thảo luận trong các cộng đồng trên Facebook.

Tuy nhiên, Meta cũng nhấn mạnh Facebook Verified chỉ xác nhận tài khoản thuộc về một người thật đã hoàn thành quy trình xác minh. Huy hiệu không đồng nghĩa Facebook chứng nhận mọi thông tin do tài khoản cung cấp là chính xác, cũng không bảo đảm chủ tài khoản hoàn toàn đáng tin cậy.

Mọi tài khoản đã được cấp huy hiệu vẫn phải tuân thủ Tiêu chuẩn Cộng đồng và các chính sách hiện hành của Meta. Nếu vi phạm, tài khoản vẫn có thể bị xử lý như các tài khoản thông thường.

Với Facebook Verified, Meta kỳ vọng bổ sung thêm một lớp nhận diện trên nền tảng, góp phần giảm nguy cơ người dùng tương tác với hồ sơ giả và các nội dung được tạo bằng AI trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.