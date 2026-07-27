Điều tra số tiền 19 triệu đồng, công an triệu tập thanh niên 29 tuổi

Công an xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu ngày 26/7/2026 cho biết vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó, Vào ngày 22/07/2026 Công an xã Pắc Ta tiếp nhận tin báo của bà Lường Thị Phương, trú tại bản Suối Lĩnh, xã Pắc Ta về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 19.080.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Pắc Ta đã khẩn trương tiến hành xác minh hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án.

Sau gần 24 giờ điều tra, xác minh lực lượng Công an xã Pắc Ta đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Tráng A Pò, sinh năm 1997, trú tại bản Suối Lĩnh, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. Đối tượng đã được triệu tập làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Tráng A Pò - Ảnh: Công an Lai Châu

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu hồi số tiền 19.080.000 đồng để xử lý theo quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, gia cố cửa khóa, cất giữ tiền và tài sản có giá trị ở nơi an toàn; khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng.