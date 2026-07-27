Công an có thông báo quan trọng tất cả người dân nhận được tin nhắn sau

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi tin nhắn SMS hoặc nhắn qua mạng xã hội với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu người dân truy cập đường link để tra cứu hoặc nộp "phạt nguội". Đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Ngay khi nạn nhân tò mò truy cập vào đường link lạ trong tin nhắn, trang web giả mạo sẽ lập tức yêu cầu đăng nhập và cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân nhạy cảm. Những dữ liệu được nhắm tới thường là số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã xác thực OTP. Thậm chí, một số hệ thống lừa đảo còn trắng trợn yêu cầu người dùng thực hiện lệnh chuyển tiền ngay lập tức với lý do đóng phạt. Chỉ cần thao tác theo những chỉ dẫn này, toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân có thể bị kẻ gian bốc hơi trong tích tắc.

Để bảo vệ tài sản, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấn vào các đường link nhận được qua tin nhắn điện thoại, Zalo hay mạng xã hội từ những tài khoản không rõ nguồn gốc. Người dân cần kiên quyết bảo mật thông tin, không cung cấp số thẻ, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua không gian mạng. Bạn cần ghi nhớ một nguyên tắc bất di bất dịch là cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền nộp phạt vi phạm giao thông thông qua tin nhắn cá nhân, cuộc gọi hay các đường link trôi nổi.

Khi có nhu cầu kiểm tra xem phương tiện của mình có vi phạm luật giao thông hay không, người dân chỉ nên chủ động thao tác trên các nền tảng chính thức đã được nhà nước xác thực. Cụ thể, bạn có thể tải và tra cứu an toàn qua ứng dụng VNeTraffic , truy cập trực tiếp vào trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công quốc gia . Việc thường xuyên nhắc nhở người thân và bạn bè về thủ đoạn lừa đảo này là vô cùng cần thiết. Trong trường hợp nhận được tin nhắn hay cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Theo Công an thành phố Hà Nội