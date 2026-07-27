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Video tai nạn xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 ở Hà Nội gây chú ý

| | Xã hội

Đoạn video ghi lại nam thanh niên liều mình lái xe máy đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) , sau đó tông thẳng vào ô tô con.

Video: Thanh niên lái xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao, tông thẳng vào ô tô

Ngày 27/7, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giữa xe máy đi ngược chiều và ô tô xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 0h05 cùng ngày, N.C.H. (SN 1999, trú tại Thái Nguyên) lái xe máy mang BKS 29AD-019.XX đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao , theo hướng Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

Video tai nạn xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 ở Hà Nội gây chú ý - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị thương.

Tới đoạn qua số nhà 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, xe máy của H. đâm vào ô tô con mang BKS 30F-432.XX do bà P.M.L. (SN 1976, trú tại Hà Nội) cầm lái.

Cú va chạm khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Video tai nạn xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 ở Hà Nội gây chú ý - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy với tài xế ô tô không phát hiện vi phạm. Đồng thời, cơ quan y tế đang xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế H.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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