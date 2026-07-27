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Ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Ban

| | Xã hội

Trần Thị Ban là đối tượng dùng ma tuý để trả công cho công nhân.

Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) vừa điều tra, làm rõ một vụ mua bán trái phép chất ma túy với phương thức hết sức nguy hiểm: sử dụng heroin để trả công lao động cho công nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trước đó, tối 13/5/2026, trong quá trình kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội, lực lượng Công an phát hiện 4 công nhân dương tính với heroin. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy được Trần Thị Ban cung cấp hằng ngày và sẽ khấu trừ vào tiền công cuối tháng.

Sau quá trình điều tra, mặc dù đối tượng quanh co, chối tội, nhưng căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Ban đã đủ yếu tố cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ban để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Theo Chi Chi

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