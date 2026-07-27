Vụ nữ sinh trường y dọa lấy ven trật cho bệnh nhân: Đang nghỉ hè, không đi thực tập tại viện

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây xôn xao, trong đó có hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse trắng, gắn vị trí Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong clip, cô gái này viết: "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ấy trong góc và sẽ lấy trật ven 3 lần".

Sau khi nhận phản ứng gay gắt từ mạng xã hội, bài viết hiện đã bị khóa.

Clip gây xôn xao dư luận của nữ sinh trường y. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27/7, PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội - cho biết nữ sinh đăng bài viết gây tranh cãi trên là T.T.T.L., sinh viên năm 2 ngành hộ sinh, Trường đại học Y Hà Nội.

PGS Tùng cho biết nữ sinh này đang trong thời gian nghỉ hè, không đi thực tập tại viện.

Theo ông Tùng, lúc 8h sáng nay, nữ sinh L. đã chủ động báo cáo sự việc với nhà trường. L. xác nhận đã đăng nội dung như trên và đang rất lo lắng.

"Trường đại học Y Hà Nội sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên L.. Đây là tư tưởng, suy nghĩ lệch lạc", ông Tùng nói với Tuổi Trẻ.

Trước đó, ngày 26/7, trên mạng xã hội cũng lan truyền một clip, trong đó có hình ảnh 2 sinh viên y khoa ngồi tại quầy lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream và chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc" cho người xem.

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) xác nhận đây là sinh viên của nhà trường và sẽ tiến hành kỷ luật nghiêm khắc.

Cũng trong đêm 26/7, trang fanpage chính thức của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo khẳng định đây là hai sinh viên thực tập, không phải nhân viên của bệnh viện.

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định", Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.