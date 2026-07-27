Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng

Một tài khoản mạng xã hội gắn vị trí Trường Đại học Y Hà Nội mới đây đăng tải đoạn video chia sẻ về quá trình thực tập tại bệnh viện. Trong clip, chủ tài khoản viết: “Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ấy trong góc và sẽ lấy trật ven 3 lần”.

Phát ngôn “sẽ lấy trật ven 3 lần” và xếp giường “xấu” để trả đũa bệnh nhân nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, và nhận về hàng nghìn bình luận về phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News chiều 27/7, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết nữ sinh viên trong vụ việc là lớp phó học tập, đang trong thời gian nghỉ hè và không đi thực tập tại bệnh viện. Nữ sinh có một tài khoản TikTok chủ yếu chia sẻ về cuộc sống của sinh viên ngành y.

Đoạn clip nữ sinh dọa “lấy trật ven 3 lần”, xếp giường “xấu” để trả đũa bệnh nhân gây bức xúc trên mạng xã hội. (Ảnh: chụp màn hình)

Theo ông Tùng, đoạn video được đăng tải từ 2 ngày trước. “Khoảng 4h sáng nay, sinh viên khóa các trang mạng xã hội. Đến khoảng 8h sáng, em chủ động báo cáo giảng viên. Sinh viên cũng xác nhận đã đăng tải nội dung như trên và hiện rất lo lắng” , PGS.TS Lê Đình Tùng nói.

Đại học Y Hà Nội đang khẩn trương xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của sinh viên và cán bộ quản lý liên quan. Chiều nay, nhà trường tổ chức họp về vụ việc.

“Nhà trường sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên trên và xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý”, ông Tùng nói.

Cũng trong tối 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream ghi lại hình ảnh hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với những lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí phát ngôn dọa “tiêm thuốc độc” người khác.

Vụ việc cũng nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận khi nhiều ý kiến cho rằng cách ứng xử này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của sinh viên ngành y và niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế trong tương lai.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận hai người xuất hiện trong đoạn livestream là sinh viên của trường. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phối hợp với cơ sở đào tạo để xác minh, đồng thời xử lý theo quy định của nhà trường.