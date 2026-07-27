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XSMB 27/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026

| | Xã hội

XSMB 27/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 2 ngày 27/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026

XS miền Bắc 27/7. KQXSMB ngày 27/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay 27/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 27/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026 - Ảnh 1.
XSMB 27/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026 - Ảnh 2.

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- Xổ số miền Bắc ngày 26/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 24/7/2026

KQXSMB ngày 26/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 27/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/7/2026.

- XSMB 25/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 25/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 25/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 27/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/7/2026.

- XSMB 24/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 24/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 24/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 27/7 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 27/7/2026 - Ảnh 5.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Nam Định (XSND).

- Chủ Nhật: Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Để hoàn tất thủ tục nhận thưởng XSMB, người trúng cần mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ theo quy định của đơn vị trả thưởng.

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp công ty xổ số kiến thiết kiểm tra tính hợp lệ của vé, xác minh người nhận giải và hoàn tất việc chi trả nhanh chóng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng theo đúng quy định.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Ngay sau khi mua vé xổ số miền Bắc, người chơi nên giữ vé ở nơi khô ráo, tránh làm gấp, rách, thấm nước hoặc để mờ các thông tin in trên vé. Đây là yếu tố quan trọng để tờ vé đủ điều kiện xác minh khi lĩnh thưởng.

Trong trường hợp vé bị tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng khiến không thể kiểm tra tính hợp lệ, đơn vị phát hành có quyền từ chối chi trả giải thưởng theo quy định. Vì vậy, việc bảo quản cẩn thận tờ vé cho đến khi kết thúc thời hạn lĩnh thưởng sẽ giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của người chơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Thư Trương/VTC News

VTC News

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