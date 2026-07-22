XSMB 22/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/7/2026

KQXS miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 22/7/2026

XS miền Bắc 22/7. KQXSMB ngày 22/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Bắc Ninh. Kết quả xổ số hôm nay 22/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 22/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXS miền Bắc ngày 21/7/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/7/2026.

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KQXSMB ngày 20/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 19/7/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ quay thưởng sẽ do Quảng Ninh (XSQN) tổ chức.

- Thứ Tư: Kỳ quay số mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN) quay số.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) sẽ tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Kỳ quay số mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc trúng thưởng chỉ được nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ không còn hiệu lực lĩnh thưởng.

- Khi hồ sơ được xác nhận hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả không quá 05 ngày làm việc, đồng thời luôn cố gắng hoàn tất sớm để người trúng nhận thưởng nhanh nhất.

- Quá trình kiểm tra và thanh toán giải thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính minh bạch và đầy đủ quyền lợi cho người trúng thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin rõ ràng, hợp lệ và đúng quy định.

- Dãy số trên vé phải trùng với một trong các hạng giải của kỳ mở thưởng đã được công bố.

- Vé còn nguyên vẹn, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Được mang đi lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Không thuộc diện tranh chấp hoặc khiếu nại. Nếu phát sinh vấn đề pháp lý, việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền.

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