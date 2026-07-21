Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 21/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 3 ngày 21/7. Kết quả XSMN hôm nay 21/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 21/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 21/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 21/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN mở thưởng tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Mở thưởng tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ gồm 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số.

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số ở Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Mở thưởng tại Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt: 01 giải trị giá 2 tỷ đồng (trùng đủ 6 số).

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng (trùng 4 số).

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng (trùng 3 số).

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng (trùng 2 số).

Ngoài ra, người chơi còn có thể nhận:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai chữ số đầu tiên so với giải Đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 01 chữ số ở các vị trí còn lại so với giải Đặc biệt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

Người sở hữu vé trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền.

Nếu đổi thưởng tại đại lý, thủ tục sẽ nhanh và thuận tiện hơn, nhưng người nhận giải thường phải trả phí dịch vụ từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

Trong khi đó, lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết sẽ giúp người trúng nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng.

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