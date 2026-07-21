Vietlott 21/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 21/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 21/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 18/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 18/7/2026

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Vietlott 14/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/7/2026

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Vietlott 11/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/7/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Vietlott duy trì lịch quay thưởng Power 6/55 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Lịch mở thưởng cố định giúp người chơi chủ động mua vé và theo dõi kết quả.

Các kỳ quay thường diễn ra trong khoảng 18h00 - 18h30, sau đó kết quả sẽ được công bố trên website, ứng dụng và các kênh chính thức của Vietlott.

Để vé được tham gia đúng kỳ quay, bạn nên mua trước thời điểm khóa bán và thường xuyên cập nhật lịch mở thưởng để không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay nào

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định của Vietlott.

- Khi nhận thưởng, người trúng cần mang theo tờ vé còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Việc xác minh và chi trả được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng được Vietlott ủy quyền.

- Để xem kết quả chính xác, bạn nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu.

Nơi trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở, văn phòng đại diện Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền. Sau khi vé được kiểm tra hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người nhận.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc cần xác minh bổ sung, việc thanh toán sẽ được tạm dừng và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với Jackpot 1 khởi điểm từ 30 tỷ đồng, dành cho vé trùng đủ 6 số. Nếu chưa có người trúng, giá trị giải sẽ tiếp tục được cộng dồn qua các kỳ quay.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, có giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy theo quy định.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận 40 triệu đồng khi trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng khi trùng 3 số. Mỗi bộ số tham gia chỉ có giá 10.000 đồng.

- Nếu một tờ vé cùng lúc đạt nhiều hạng giải, Vietlott sẽ thanh toán giải thưởng có giá trị cao nhất theo quy định hiện hành.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 21/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.