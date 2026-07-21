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Công an kiểm tra phòng trọ lúc 21 giờ, bắt Trần Thị Kim Lợi SN 1989

| | Xã hội

Trần Thị Kim Lợi và một đối tượng khác bị bắt vì có liên quan đến ma tuý.

Ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, khoảng 21 giờ ngày 19/7, Công an phường Hòa Khánh kiểm tra một phòng trọ trên đường Phạm Như Xương và phát hiện nhiều gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, Đoàn Ngọc Anh (SN 1993) khai nhận số ma túy trên do Trần Thị Kim Lợi (SN 1989) đưa để sử dụng và cất giữ. Khi có người liên hệ mua, Anh sẽ giao theo chỉ đạo của Lợi.

Mở rộng điều tra, Trần Thị Kim Lợi thừa nhận toàn bộ số ma túy bị thu giữ là của mình. Đối tượng khai đã mua ma túy từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó chia nhỏ thành nhiều gói để vừa sử dụng, vừa bán lại cho người có nhu cầu. Để tránh bị phát hiện, Lợi giao một phần số ma túy cho Đoàn Ngọc Anh cất giữ.

Công an phường Hòa Khánh đã thu giữ toàn bộ số ma túy cùng các tang vật liên quan, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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