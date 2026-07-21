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Thi hành lệnh bắt tạm giam nữ nhân viên giao hàng sinh năm 2001

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.N về hành vi Tham ô tài sản.

Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tham ô hơn 263 triệu đồng tiền thu hộ COD.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, chuyển phát hàng hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Sìn Hồ phát hiện dấu hiệu nhân viên bưu tá chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của một số đơn hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao hàng.

Quá trình xác minh, anh L.V.T - Giám đốc Bưu cục vận hành khu vực Sìn Hồ đã cung cấp tài liệu, chứng cứ xác định N.T.N (sinh năm 2001, trú tại thôn 1, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) là nhân viên bưu tá của đơn vị. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 02/2026, lợi dụng nhiệm vụ được giao, sau khi giao hàng thành công và thu tiền của khách hàng, N.T.N đã không nộp đầy đủ số tiền thu được về Bưu cục theo quy định mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân, với tổng số tiền 263.879.624 đồng.

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.N - Ảnh: Công an Lai Châu

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và văn bản đề nghị của Bưu cục vận hành khu vực Sìn Hồ, xác định hành vi của N.T.N có đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Ngày 19/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.T.N về hành vi Tham ô tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát trên địa bàn cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với quy trình giao, nhận, thu và nộp tiền thu hộ (COD); thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu giao dịch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật tương tự, đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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